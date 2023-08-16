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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف بكام.. سعر دايو لانوس في سوق المستعمل

دايو لانوس موديل
دايو لانوس موديل 2001

وصلت لانوس 1 للمرة الأولى في السوق المصري عام 1997 وكانت تحمل اسم العلامة التجارية الكورية دايو، واستمر إنتاجها حتى عام 2000، ثم تبعتها الشركة الكورية بسيارة لانوس 2 من خلال إجراء عدة تحديثات على التصميم الخارجي، وفي عام 2008 انتقلت ملكية الشركة لعلامة شيفروليه الأمريكية.

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وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

دايو لانوس موديل 2001

مواصفات السيارة دايو لانوس موديل 2001

تأتي السيارة دايو لانوس موديل 2001 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة مع نظام الحقن الإلكتروني للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

تمتلك دايو لانوس موديل 2001 مساحة رحبة لـ 4 أفراد، مع مجلة قيادة تقليدية، وعدادات قراءات بسيطة، بالإضافة لمكيف هواء، وزجاج كهربائي، مقاعد جلدية، سنتر لوك، باور ستيرنج.

بلغت قراءة العداد في السيارة دايو لانوس موديل 2001 نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

دايو لانوس موديل 2001 

أسعار السيارة دايو لانوس موديل 2001 

بلغ سعر السيارة دايو لانوس موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

دايو لانوس دايو لانوس موديل 2001 سوق المستعمل لانوس السيارة

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