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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتركن لوحدها.. شاهد| مرسيدس EQE الكهربائية بتكنولوجيا متطورة

مرسيدس EQE الكهربائية
مرسيدس EQE الكهربائية الجديدة بنظام ركن أوتوماتيك

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن سياراتها الجديدة مرسيدس EQE الكهربائية، وتنتمي EQE الكهربائية الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، وتقدم السيارة الكهربائية الألمانية الجديدة بباقة من الأنظمة المساعدة والتجهيزات ، بالإضافة الي امتلاكها لـ نظام ركن أوتوماتيك بالكامل .

مرسيدس EQE الكهربائية الجديدة بنظام ركن أوتوماتيك 

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مرسيدس EQE الكهربائية الجديدة بنظام ركن أوتوماتيك 

تحتوي سيارة مرسيدس EQE Limousine علي نظام  Intelligent Park Pilot ، الذى يعمل علي ركن السيارة بدون أي تدخل بشري ، ويمكن أن يحدث ذلك عن طريق التطبيق الخاص بالهاتف المحمول .

مرسيدس EQE الكهربائية الجديدة بنظام ركن أوتوماتيك 

وسيتم إدخال النظام الجديد في العديد من موديلات مرسيدس الجديدة منها موديلات الفئة E وEQS Limousine ، والفئة S الفارهة.

مرسيدس EQE الكهربائية الجديدة بنظام ركن أوتوماتيك 

يعمل النظام الجديد من مرسيدس الخاص بركن السيارة علي عدد من الحساسات ، بالإضافة الي كاميرا 360 درجة يمكنها عرض محيط السيارة بالكامل ، وبها نظام ملتيميديا MBUX خاص بمرسيدس.

مرسيدس EQE EQE الكهربائية مرسيدس EQE الكهربائية نظام ركن أوتوماتيك نظام ركن مرسيدس EQE Limousine نظام Intelligent Park Pilot

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