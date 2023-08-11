عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس بنز EQS 580 تنضم لأسطول شرطة دبي.. كم سعرها

مرسيدس بنز EQS 580
مرسيدس بنز EQS 580 تنضم لأسطول شرطة دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أنضمام سيارة جديدة لأسطولها من السيارات الفارهة وهي «مرسيدس بنز EQS 580» ، وذلك في إطار دعم الهدف الاستراتيجي في التوجه نحو استخدام المركبات الصديقة للبيئة وأحدث تقنيات النقل المُستدام.

مرسيدس بنز EQS 580 تنضم لأسطول شرطة دبي

وكشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي عن السيارة الجديدة في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

 

وأضاف أن سيارة مرسيدس بنز EQS 580  استتواجد في الأماكن السياحية، وسيساهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات وخدمات شرطية، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.

مرسيدس بنز EQS 580 تنضم لأسطول شرطة دبي

تعتمد السيارة مرسيدس بنز EQS 580 على محركين يولدان معًا قوة تصل الى 516 حصان ميكاني، وتستطيع أن تقطع مسافة تصل إلى 717 كيلومترًا قبل الحاجة لإعادة الشحن.

 

زودت سيارة مرسيدس بنز EQS 580 بشبكة مغلقة محاطة بمصابيح أمامية LED، و يعتمد EQS 580 على منصة الهندسة المعمارية للمركبة الكهربائية (EVA) من مرسيدس بنز والتي تدعم أيضًا EQEسيدان و EQE ، و EQS SUVs، وتحصل على عناصر تصميم متميزة بسبب احتوائها علي أبواب بدون إطار ، ومقابض متدفقة ، وعجلات معدنية متعددة الأضلاع مقاس 19 بوصة .

 

يضم أسطول سيارات شرطة دبي العديد من السيارات الشهيرة حول العالم من بينها أكثر من 30 سيارة خارقة، أبرزها مرسيدس جي تي AMG G63 S وبورشه 918 سبايدر وبوجاتي فيرون.

 

يتراوح متوسط سعر السيارة مرسيدس بنز EQS 580 نحو 125  ألقف دولار أمريكي.

 

 

 

مرسيدس EQS شرطة دبي دبي مرسيدس بنز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل| شاهد

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

عاجل ..إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي بـ روسيا لهذا السبب

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

عاجل.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليابان

زيادة سنوية 1%.. تفاصيل تسوية المعاشات بنسبة 80% بقانون التأمينات الجديد

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

موضوعات متعلقة

بيجو تبشر عن عصر جديد من السيارات الكهربائية

كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

BMW تكشف عن الفئة الخامسة موديل 2024

بأسعار زمان.. أرخص سيارة فيات بـ 85 ألف جنيه

أسعار شيري تيجو 7 الجديدة في مصر

نصائح هامة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

5 سيارات جديدة بأسعار تتخطى المليون جنيه

الفئة الاقتصادية.. 5 سيارات مستعملة بداية من 110 ألف جنيه

ترشيحاتنا

روسيا تقصف مستشفى لـ الأطفال بالعاصمة الأوكرانية كييف

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب على النفط.. تفاصيل

إفراج مبكر.. إطلاق سراح رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما

حتي الثلاثاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

هدايا للمواطنين بالخارج والداخل.. 3 قرارات حكومية خاصة بالعقارات والضرائب والمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. هل رأيت الكلمة المختلفة في صورة الوهم البصري

سعر فستان رانيا يوسف بعرض أزياء مايكل سينكو يثير ضجة| شاهد

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

للأطفال.. هذا الجهاز كاد أن يتسبب في كارثة لأسرة في بريطانيا

فيديو

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ