مرسيدس بنز EQS 580 تنضم لأسطول شرطة دبي.. كم سعرها

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أنضمام سيارة جديدة لأسطولها من السيارات الفارهة وهي «مرسيدس بنز EQS 580» ، وذلك في إطار دعم الهدف الاستراتيجي في التوجه نحو استخدام المركبات الصديقة للبيئة وأحدث تقنيات النقل المُستدام.

مرسيدس بنز EQS 580 تنضم لأسطول شرطة دبي

وكشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي عن السيارة الجديدة في نادي ضباط شرطة دبي بحضور اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وأضاف أن سيارة مرسيدس بنز EQS 580 استتواجد في الأماكن السياحية، وسيساهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات وخدمات شرطية، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.

مرسيدس بنز EQS 580 تنضم لأسطول شرطة دبي

تعتمد السيارة مرسيدس بنز EQS 580 على محركين يولدان معًا قوة تصل الى 516 حصان ميكاني، وتستطيع أن تقطع مسافة تصل إلى 717 كيلومترًا قبل الحاجة لإعادة الشحن.

زودت سيارة مرسيدس بنز EQS 580 بشبكة مغلقة محاطة بمصابيح أمامية LED، و يعتمد EQS 580 على منصة الهندسة المعمارية للمركبة الكهربائية (EVA) من مرسيدس بنز والتي تدعم أيضًا EQEسيدان و EQE ، و EQS SUVs، وتحصل على عناصر تصميم متميزة بسبب احتوائها علي أبواب بدون إطار ، ومقابض متدفقة ، وعجلات معدنية متعددة الأضلاع مقاس 19 بوصة .

يضم أسطول سيارات شرطة دبي العديد من السيارات الشهيرة حول العالم من بينها أكثر من 30 سيارة خارقة، أبرزها مرسيدس جي تي AMG G63 S وبورشه 918 سبايدر وبوجاتي فيرون.

يتراوح متوسط سعر السيارة مرسيدس بنز EQS 580 نحو 125 ألقف دولار أمريكي.