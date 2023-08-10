ملكة كل عصر.. مرسيدس سيدان أوتوماتيك بـ 160 ألف جنيه

تتنوع إصدارات الصانع الألماني بداخل السوق المصري للمستعمل علي مدار السنوات السابقة، وذلك لأنها أثبتت جدارتها من خلال تصميماتها الجذابة ومحركاتها القوية، وتتنوع طرازات شركة مرسيدس ما بين السيارات السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارة تناسب احتياجاتهم ، ومن ضمن هذه السيارات مرسيدس E190 موديل 1985 .

مرسيدس E190 السيدان موديل 1985 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة مرسيدس E190 موديل 1985 ، وتنتمي E190 الي فئة السيارات السيدان :

سيارة مرسيدس E190 السيدان موديل 1985 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك مرسيدس E190 السيدان

تستمد سيارة مرسيدس E190 موديل 1985 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتمكنت E190 من قطع مسافة سير تصل الي 140 كم/ساعة، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات مرسيدس E190

مرسيدس E190 السيدان موديل 1985 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تحتوي سيارة مرسيدس E190 موديل 1985 السيدان علي العديد من التجهيزات منها تكيف، وراديو، وكاسيت، و 4 سماعات بالأبواب الجانبية، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وزجاج كهربائي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة .

سيارة مرسيدس E190 السيدان موديل 1985 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تظهر سيارة E190 موديل 1985 المقدمة من مرسيدس من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي ، شبكة أمامية عريضة ، بالإضافة الي شعار شركة مرسيدس الذى تم تثبيته علي مقدمة السيارة، ومرايات جانبية باللون الأسود، وإضاءة أماميه، وإضاءة خلفية، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس الألمانية علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- سعر مرسيدس E190 السيدان

مرسيدس E190 السيدان موديل 1985 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة مرسيدس E190 السيدان موديل 1985 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أداء محرك السيارة ، وحسب شكلها الخارجي .