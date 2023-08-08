مرسيدس وسيات.. سيارات شبابية مستعملة بـ 110 ألف جنيه

اتجه المصريون الآن إلي سوق السيارات المستعمل ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل جنوني ، بالإضافة إلي أن هناك تقلص في أعداد السيارات الجديدة المتوافرة لدي الوكلاء والموزعين نتيجة العديد من الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عالميا .

ورغم ذلك يتواجد داخل سوق المستعمل المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي تتميز برخص قطع غيارها وتوافرها بسهولة ، بالإضافة الي إعادة بيعها مرة أخري دون عناء :

1- فولكس فاجن جولف الهاتشباك

تعمل سيارة فولكس فاجن جولف الهاتشباك موديل 1985 بناقل حركة مانيوال، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 599 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن جولف الهاتشباك

سعر سيارة فولكس فاجن جولف الهاتشباك موديل 1985 يصل الي 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- سيات ابيزا السيدان

تعرض سيات ابيزا السيدان موديل 1994 للبيع باللون الأزرق، وبها محرك سعة 3000 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 499 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

سيات ابيزا السيدان موديل 1994 في سوق السيارات المصري

يبلغ سعر سيارة سيات ابيزا السيدان موديل 1994 في سوق السيارات المصري 110 الف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

3- مرسيدس c180

تحصل سيارة مرسيدس c180 موديل 2000 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت السيارة الألمانية من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

مرسيدس c180

تباع سيارة مرسيدس c180 موديل 2000 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء المحرك ، وشكل السيارة الخارجي .

4- أوبل فيكترا السيدان

تمكنت سيارة أوبل فيكترا موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الكحلي، وبها محرك سعة 1800 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ورخصتها سارية لمدة سنتين .

فيكترا موديل 1994 تباع بداخل سوق السيارات المستعمل

أوبل فيكترا موديل 1994 تباع بداخل سوق السيارات المستعمل بسعر 88 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي، وأداء محركها .

5- لادا نيفا الـ 4×4

تنتمي سيارة لادا نيفا الي فئة السيارات الـ 4×4 ذات الدفع الرباعي، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 899 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتستخدم علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة عام .

لادا نيفا الـ 4×4

تتوافر سيارة لادا نيفا الـ 4×4 موديل 1981 داخل السوق المصري بسعر 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أداء السيارة .