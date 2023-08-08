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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس وسيات.. سيارات شبابية مستعملة بـ 110 ألف جنيه

سيارات شبابية مستعملة
سيارات شبابية مستعملة للبيع

اتجه المصريون الآن إلي سوق السيارات المستعمل ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل جنوني ، بالإضافة إلي أن هناك تقلص في أعداد السيارات الجديدة المتوافرة لدي الوكلاء والموزعين نتيجة العديد من الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عالميا .

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ورغم ذلك يتواجد داخل سوق المستعمل المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي تتميز برخص قطع غيارها وتوافرها بسهولة ، بالإضافة الي إعادة بيعها مرة أخري دون عناء :

1- فولكس فاجن جولف الهاتشباك

تعمل سيارة فولكس فاجن جولف الهاتشباك موديل 1985 بناقل حركة مانيوال، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 599 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن جولف الهاتشباك

سعر سيارة فولكس فاجن جولف الهاتشباك موديل 1985 يصل الي 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- سيات ابيزا السيدان

تعرض سيات ابيزا السيدان  موديل 1994 للبيع باللون الأزرق، وبها محرك سعة 3000 سي سي، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 499 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

سيات ابيزا السيدان موديل 1994 في سوق السيارات المصري

يبلغ سعر سيارة سيات ابيزا السيدان موديل 1994 في سوق السيارات المصري 110 الف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

3- مرسيدس c180

تحصل سيارة مرسيدس c180 موديل 2000 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت السيارة الألمانية من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

 مرسيدس c180

تباع سيارة مرسيدس c180 موديل 2000 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء المحرك ، وشكل السيارة الخارجي .

4- أوبل فيكترا السيدان

تمكنت سيارة أوبل فيكترا  موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الكحلي، وبها محرك سعة 1800 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ورخصتها سارية لمدة سنتين .

فيكترا موديل 1994 تباع بداخل سوق السيارات المستعمل

أوبل فيكترا موديل 1994 تباع بداخل سوق السيارات المستعمل بسعر 88 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي، وأداء محركها .

5-  لادا نيفا الـ 4×4

تنتمي سيارة لادا نيفا الي فئة السيارات الـ 4×4 ذات الدفع الرباعي، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 899 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتستخدم علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة عام .

لادا نيفا الـ 4×4

تتوافر سيارة لادا نيفا الـ 4×4 موديل 1981 داخل السوق المصري بسعر 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أداء السيارة .

فولكس فاجن جولف الهاتشباك سيات ابيزا السيدان مرسيدس C180 أوبل فيكترا السيدان لادا نيفا الـ 4 4

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