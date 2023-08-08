أوبل كورسا الهاتشباك 2023 تباع بأسعار مميزة | صور

سوق السيارات المصري يتواجد به الآن الكثير من فئات السيارات المختلفة موديل 2024، وذلك رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا التي أثرت علي توافر السيارات الجديدة بالأسواق ، بالإضافة الي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي لم نرها من قبل، ومن ضمن هذه السيارات أوبل كورسا موديل 2024 .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر أوبل كورسا موديل 2024، وتنتمي كورسا الي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة :
- سعة محرك كورسا الألمانية
يصل سعة خزان وقود سيارة أوبل كورسا موديل 2024 الي 44 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة، وتنتج قوة 130 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ويصل سعة محرك أوبل كورسا الهاتشباك الي 1200 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع الهاتشباك الجديدة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستهلك 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر.
- أسعار أوبل كورسا الهاتشباك
تتواجد سيارة أوبل كورسا الهاتشباك موديل 2024 داخل سوق السيارات المصر بـ فئتين :
الفئة الأولي من سيارة أوبل كورسا موديل 2024 تباع بسعر 899 ألف جنيه.
الفئة الثانية من سيارة أوبل كورسا موديل 2024 تتوافر بسعر 979 ألف جنيه .