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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل كورسا الهاتشباك 2023 تباع بأسعار مميزة | صور

أوبل كورسا موديل
أوبل كورسا موديل 2024 الهاتشباك

سوق السيارات المصري يتواجد به الآن الكثير من فئات السيارات المختلفة موديل 2024، وذلك رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا التي أثرت علي توافر السيارات الجديدة بالأسواق ، بالإضافة الي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي لم نرها من قبل، ومن ضمن هذه السيارات أوبل كورسا موديل 2024 .

سيارة أوبل كورسا موديل 2024 الهاتشباك 

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر أوبل كورسا موديل 2024، وتنتمي كورسا الي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة :

أوبل كورسا موديل 2024 الهاتشباك 

- سعة محرك كورسا الألمانية

يصل سعة خزان وقود سيارة أوبل كورسا موديل 2024 الي 44 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة، وتنتج قوة 130 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ويصل سعة محرك أوبل كورسا الهاتشباك الي 1200 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع الهاتشباك الجديدة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستهلك 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر.

- أسعار أوبل كورسا الهاتشباك

مقصورة أوبل كورسا موديل 2024 الهاتشباك 

تتواجد سيارة أوبل كورسا الهاتشباك موديل 2024 داخل سوق السيارات المصر بـ فئتين :

سيارة أوبل كورسا موديل 2024 الهاتشباك 

الفئة الأولي من سيارة أوبل كورسا موديل 2024 تباع بسعر 899 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة أوبل كورسا موديل 2024 تتوافر بسعر 979 ألف جنيه .

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