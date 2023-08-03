سيارات هاتشباك جديدة بـ مليون جنيه| صور

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة عدد غير محمود من فئات السيارات المختلفة، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متقدمة ، خصوصا فئة الشباب التي ترغب دائما في الحصول علي سيارة ذات تصميم مميز وبمحركات قوية من فئة السيارات الهاتشباك منها أوبل كورسا ، وسكودا سكالا، وفولفو V60 ، ورينو سانديرو، وسوزوكى سيلاريو .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات الهاتشباك الجديدة تتخطي أسعارها المليون جنيه :

1- سوزوكى سيلاريو الهاتشباك

تستخدم سيارة سوزوكى سيلاريو الهاتشباك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحتاج الي 3.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1000 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 89 نيوتن/متر، وقوة 65 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة.

سوزوكى سيلاريو الهاتشباك

تباع سيارة سوزوكى سيلاريو الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر يبدأ 460 ألف جنيه، ويصل الي 575 ألف جنيه .

2- رينو سانديرو الهاتشباك

تتسارع سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2023 من 0-100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وتحتاج الي 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 1600سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك .

رينو سانديرو الهاتشباك

تتوافر سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 615 ألف جنيه .

3- فولفو V60 الهاتشباك

تحصل سيارة فولفو V60 الهاتشباك موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتخرج قوة 190 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية .

فولفو V60 الهاتشباك

فولفو V60 الهاتشباك تتواجد داخل سوق السيارات المصري موديل 2022 بفئة واحدة يصل سعرها الي 775 ألف جنيه .

4- سكودا سكالا الشبابية

تحتاج سيارة سكودا سكالا الهاتشباك الشبابية موديل 2022 الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان.

سكودا سكالا الشبابية

تبدأ أسعار سيارة سكودا سكالا الهاتشباك الشبابية في سوق السيارات المصري من 800 أف جنيه، ويرتفع السعر ليصل الي 900 ألف جنيه .

5- اوبل كورسا الشبابية

تستمد سيارة اوبل كورسا الشبابية موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان.

اوبل كورسا الشبابية

أسعار سيارة اوبل كورسا الشبابية في سوق السيارات المصري تبدأ من مليون و 40 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 60 ألف جنيه .