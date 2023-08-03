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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات هاتشباك جديدة بـ مليون جنيه| صور

هاتشباك جديدة لا
هاتشباك جديدة لا تتخطي المليون جنيه

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة عدد غير محمود من فئات السيارات المختلفة، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متقدمة ، خصوصا فئة الشباب التي ترغب دائما في الحصول علي سيارة ذات تصميم مميز وبمحركات قوية من فئة السيارات الهاتشباك منها أوبل كورسا ، وسكودا سكالا، وفولفو V60 ، ورينو سانديرو، وسوزوكى سيلاريو .

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات الهاتشباك الجديدة  تتخطي أسعارها المليون جنيه :

1- سوزوكى سيلاريو الهاتشباك

تستخدم سيارة سوزوكى سيلاريو الهاتشباك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحتاج الي 3.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1000 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 89 نيوتن/متر، وقوة 65 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة.

سوزوكى سيلاريو الهاتشباك

تباع سيارة سوزوكى سيلاريو الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر يبدأ 460 ألف جنيه، ويصل الي 575 ألف جنيه .

2- رينو سانديرو الهاتشباك

تتسارع سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2023 من 0-100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وتحتاج الي 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 1600سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك .

رينو سانديرو الهاتشباك

تتوافر سيارة رينو سانديرو الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 615 ألف جنيه .

3- فولفو V60 الهاتشباك

تحصل سيارة فولفو V60 الهاتشباك موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتخرج قوة 190 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية .

فولفو V60 الهاتشباك

فولفو V60 الهاتشباك تتواجد داخل سوق السيارات المصري موديل 2022 بفئة واحدة يصل سعرها الي 775 ألف جنيه .

4- سكودا سكالا الشبابية

تحتاج سيارة سكودا سكالا الهاتشباك الشبابية موديل 2022 الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان.

سكودا سكالا الشبابية

تبدأ أسعار سيارة سكودا سكالا الهاتشباك الشبابية في سوق السيارات المصري من 800 أف جنيه، ويرتفع السعر ليصل الي 900 ألف جنيه .

5- اوبل كورسا الشبابية

تستمد سيارة اوبل كورسا الشبابية موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان.

 اوبل كورسا الشبابية

أسعار سيارة اوبل كورسا الشبابية في سوق السيارات المصري تبدأ من مليون و 40 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 60 ألف جنيه .

أوبل كورسا سكودا سكالا فولفو V60 رينو سانديرو سوزوكي سيلاريو

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