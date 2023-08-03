لأول مرة.. أوبل كروس لاند الكهربائية تظهر أثناء اختبارها

تنتمي سيارة أوبل كروس لاند الكهربائية الجديدة الي فئة السيارات الكروس أوفر، وتم إعادة تصميم سيارة كروس لاند بالكامل لطرحها في الأسواق مقارنة بطرازها الحالي المتوافر ، وتظهر السيارة الجديدة من أوبل بأنف باللون البرتقالي وأقسام عجلات ورسومات صواعق على الأبواب والخلف.

سيارة أوبل كروس لاند الكهربائية الجديدة

وتظهر أوبل كروس لاند الكهربائية الجديدة بشكل أكثر استقامة وصندوق أمتعة منحوت ، وتحتوي علي مصابيح أمامية مستطيلة بالمقدمة، وبها فتحة شبك سداسية .

سيارة أوبل كروس لاند الكهربائية الجديدة

وتحتوي سيارة أوبل كروس لاند الكهربائية الجديدة علي عجلات بخمس أضلاع مثلثة الشكل، ويتميز الجزء الخلفي بمظهر طويل القامة، بجانب مصابيح خلفية على شكل صندوق.

سيارة أوبل كروس لاند الكهربائية الجديدة

وستقدم سيارة أوبل كروس لاند الكهربائية الجديدة بمجموعة تحديثات رقمية ، بجانب مجموعة نقل الحركة الكهربائية ، ونالت كروس لاند علي أخر تحديث في عام 2021، وتمتلك أوبل كروس لاند الكهربائية الجديدة مقاعد خلفية منزلقة بشكل فردي.

سيارة أوبل كروس لاند الكهربائية الجديدة

وتستمد سيارة أوبل كروس لاند الكهربائية الجديدة قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، أو محرك 1500 سي سي تيربو، بالإضافة الي أن شركة أوبل التجارية هي الوحيدة من ستيلانتيس التي ستتواجد في معرض ميونيخ للسيارات IAA هذا العام.