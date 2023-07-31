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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار أوبل جراند لاند موديل 2023 في مصر .. صور

اوبل جراند لاند موديل
اوبل جراند لاند موديل 2023

تقدم شركة اوبل الالمانية العريقة، العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك أو الكروس اوفر، أو الفئة الرياضية ومنها النسخة جراند لاند موديل 2023، والتي يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات.

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سعر أوبل كروس لاند موديل 2023 الجديدة في مصر

 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 في السوق المصري.

اوبل جراند لاند موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة اوبل جراند لاند موديل 2023

 

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يتمكنمن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

اوبل جراند لاند موديل 2023

وتعمل السيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية قدرها 9.4 ثانية، ومعدل استهلاك للبنزين بنسبة 7 لترات عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

اوبل جراند لاند موديل 2023

القياسات الخارجية للسيارة اوبل جراند لاند موديل 2023

 

  • الطول الكلي 4477 مم.
  • العرض الكلي 1856 مم.
  • الارتفاع الكلي 1609 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 200 مم.
  • قاعدة العجلات 2675 مم.
اوبل جراند لاند موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 في السوق المصري

 

الفئة الأولى اوبل جراند لاند موديل 2023 بسعر 1,449,990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل جراند لاند موديل 2023 بسعر 1,599,990 جنيه.

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