أسعار جميع سيارات أوبل موديلات 2024 | صور

توافر الآن بداخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، التي يرغب في اقتناءها المواطنين المصريين ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة تساعد سائقها وركابها علي الشعور بالراحة والأمان ، ومن ضمن تلك السيارات أوبل كورسا، و أوبل كروس لاند، و أوبل موكا، و أوبل جراند لاند .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار جميع إصدارات أوبل لـ موديلات 2024 :

1- اوبل كورسا الهاتشباك

تتسارع سيارة اوبل كورسا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك .

اوبل كورسا موديل 2024

سيارة أوبل كورسا الهاتشباك موديل 2024 تتواجد بسوق السيارات المصري بفئتين :

الفئة الأولي تباع بسعر 900.000 ألف جنيه .

الفئة الثانية تابع بسعر 980.000 ألف جنيه .

2- اوبل كروس لاند الـ SUV

تحتوي سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتحتاج الي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة تصل الي 110 حصان، وعزم أقصي للدوران 205 نيوتن/متر.

اوبل كروس لاند الـ SUV

تباع سيارة كروس لاند الـ SUV موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات بفئتين الأولي يصل سعرها الي 950.000 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

3- اوبل موكا العائلية

تنتج سيارة اوبل موكا العائلية موديل 2024 قوة تصل الي 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 9.2 ثانية .

اوبل موكا العائلية 2024

الفئة الأولي من سيارة اوبل موكا العائلية 2024 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل موكا العائلية 2024 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

4- اوبل جراند لاند الـ SUV

تستخدم اوبل جراند لاند الـ SUV موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 163 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر.

اوبل جراند لاند الـ SUV موديل 2024

تتواجد سيارة اوبل جراند لاند الـ SUV موديل 2024 بـ 4 فئات :

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .