أسعار جميع سيارات أوبل موديلات 2024 | صور

توافر الآن بداخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، التي يرغب في اقتناءها المواطنين المصريين ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة تساعد سائقها وركابها علي الشعور بالراحة والأمان ، ومن ضمن تلك السيارات أوبل كورسا، و أوبل كروس لاند، و أوبل موكا، و أوبل جراند لاند .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار جميع إصدارات أوبل لـ موديلات 2024 :
1- اوبل كورسا الهاتشباك
تتسارع سيارة اوبل كورسا موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك .
سيارة أوبل كورسا الهاتشباك موديل 2024 تتواجد بسوق السيارات المصري بفئتين :
الفئة الأولي تباع بسعر 900.000 ألف جنيه .
الفئة الثانية تابع بسعر 980.000 ألف جنيه .
2- اوبل كروس لاند الـ SUV
تحتوي سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتحتاج الي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة تصل الي 110 حصان، وعزم أقصي للدوران 205 نيوتن/متر.
تباع سيارة كروس لاند الـ SUV موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات بفئتين الأولي يصل سعرها الي 950.000 ألف جنيه.
الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 70 ألف جنيه .
3- اوبل موكا العائلية
تنتج سيارة اوبل موكا العائلية موديل 2024 قوة تصل الي 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 9.2 ثانية .
الفئة الأولي من سيارة اوبل موكا العائلية 2024 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة اوبل موكا العائلية 2024 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .
4- اوبل جراند لاند الـ SUV
تستخدم اوبل جراند لاند الـ SUV موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 163 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر.
تتواجد سيارة اوبل جراند لاند الـ SUV موديل 2024 بـ 4 فئات :
الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .
الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .
الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .