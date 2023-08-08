عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيات اتيكا الرياضية موديل 2023 .. صور

سيات اتيكا 2023
سيات اتيكا 2023

تطرح شركة سيات عملاقة تصنيع السيارات الاسبانية، الكثير من الاصدارات داخل السوق المصري، ومنها السيارة الرياضية اتيكا موديل 2023، حيث يتم تقديمها محليًا عبر فئتين وهم EXPERIENCE والاعلى تجهيزًا STYLE PLUS.

أحدث أسعار سيات تاراكو موديل 2023 بالسوق المصري

أسعار سيات إبيزا موديل 2023.. وصلت كام؟

 يقدم موقع "صدى البلد" اسعار سيات اتيكا الرياضية موديل 2023 في السوق المصري واهم مواصفاتها الفنية.

سيات اتيكا 2023 

ابعاد السيارة سيات اتيكا 2023 

 

  • الطول 4363 مم.
  • العرض 1841 مم.
  • الارتفاع 1601 مم.
  • الارتفاع عن الارض 188 مم.
  • الطول الاجمالي لقاعدة العجلات 2640 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 510 لتر.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
سيات اتيكا 2023 

المواصفات الفنية للسيارة سيات اتيكا 2023 

 

  • تستخدم السيارة سيات اتيكا 2023 ناقل سرعات مكون من 8 نقلات يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.
  • يمكن للسيارة بلوغ سرعة قصوى قدرها 198 كيلومتر في الساعة.
  • تستغرق سيات اتيكا نحو 8.6 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.
  • تعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصان، و250 نيوتن/متر.
  • يصل متوسط استهلاك الوقود للسيارة سيات اتيكا نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.
سيات اتيكا 2023 

اسعار سيات اتيكا الرياضية موديل 2023 في السوق المصري 

 

تقدم الفئة الاولى EXPERIENCE موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و450 الف جنيه.

يبلغ سعر الفئة الثانية STYLE PLUS موديل 2023 نحو مليون و675 الف جنيه.

سيات اتيكا 2023 
سيات اتيكا اسعار سيات اتيكا سيات اتيكا الرياضية موديل 2023 سيات اتيكا 2023 اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

واقعة غريبة.. سعودية ترفع قضية على والدها لهذا السبب وقرار عاجل من المحكمة

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

موضوعات متعلقة

مهاجم الأهلي ينشر صورا جديدة مع سيارته الرياضية.. اعرف سعرها

انخفاض في أسعار الأوفر برايس لـ هيونداي أكسنت RB بالسوق المصري

أسعار MG HS في السوق المصري .. صور

سعر BMW X6 M موديل 2023 في مصر .. صور

أحدث اسعار شيفروليه MOVE موديل 2024 بالسوق المصري

شانجان تطرح نسختها الجديدة CS75 plus .. صور

سعر ومواصفات رينو أوسترال موديل 2023 بعد طرحها في مصر.. صور

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

ترشيحاتنا

الأحد المقبل بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة ب"سكن مصر" بمدينة العبور الجديدة

الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع "سكن مصر" بمدينة العبور الجديدة

بعد إدانته في قضايا فساد.. محامي عمران خان يتقدم بالطعن على الحكم

كيفية صلاة الصبح لمن نام عن الفجر واستيقظ وقت الضحى؟.. اعرفها بالخطوات

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

أفضل دعاء لتفريج الهموم مستجاب.. احرص عليه وقت الضيق وشاهد النتيجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

فيديو

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ