أسعار سيات اتيكا الرياضية موديل 2023 .. صور

تطرح شركة سيات عملاقة تصنيع السيارات الاسبانية، الكثير من الاصدارات داخل السوق المصري، ومنها السيارة الرياضية اتيكا موديل 2023، حيث يتم تقديمها محليًا عبر فئتين وهم EXPERIENCE والاعلى تجهيزًا STYLE PLUS.

يقدم موقع "صدى البلد" اسعار سيات اتيكا الرياضية موديل 2023 في السوق المصري واهم مواصفاتها الفنية.

سيات اتيكا 2023

ابعاد السيارة سيات اتيكا 2023

الطول 4363 مم.

العرض 1841 مم.

الارتفاع 1601 مم.

الارتفاع عن الارض 188 مم.

الطول الاجمالي لقاعدة العجلات 2640 مم.

سعة التخزين الخلفية 510 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

سيات اتيكا 2023

المواصفات الفنية للسيارة سيات اتيكا 2023

تستخدم السيارة سيات اتيكا 2023 ناقل سرعات مكون من 8 نقلات يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

يمكن للسيارة بلوغ سرعة قصوى قدرها 198 كيلومتر في الساعة.

تستغرق سيات اتيكا نحو 8.6 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.

تعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصان، و250 نيوتن/متر.

يصل متوسط استهلاك الوقود للسيارة سيات اتيكا نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيات اتيكا 2023

اسعار سيات اتيكا الرياضية موديل 2023 في السوق المصري

تقدم الفئة الاولى EXPERIENCE موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و450 الف جنيه.

يبلغ سعر الفئة الثانية STYLE PLUS موديل 2023 نحو مليون و675 الف جنيه.