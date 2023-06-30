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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيات إبيزا موديل 2023.. وصلت كام؟

سيات ابيزا 2023
سيات ابيزا 2023

شهدت أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 2023، حالة من الاستقرار بعد اخر زيادات سعرية شملت قائمة طرازات سيات المطروحة في مصر، وتقدم هذه النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، عبر فئتين من التجهيزات مع سعر رسمي يبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الاولى.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة سيات ابيزا 2023 في مصر، واهم مواصفاتها الفنية.

 سيات ابيزا 2023 

تأتي السيارة سيات ابيزا موديل 2023 بناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعوم بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، مع قوة إجمالية بلغت 115 حصانا، و 200 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 سيات ابيزا 2023 

وتستهلك السيارة سيات ابيزا موديل 2023 نحو 5.2 لتر من الوقود لمسافات تبلغ 100 كم، بينما يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 195 كيلومتر/ساعة، وتستغرق السيارة 9.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0.

 سيات ابيزا 2023 

وتضم السيارة سيات ابيزا موديل 2023 وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، إلى جانب حساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، وقفل مركزي، ومرايات كهربائية جانبية، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي.

 سيات ابيزا 2023 

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة سيات ابيزا موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك REFERENCE موديل 2023 بسعر 850 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك FR موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

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