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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيات أتيكا 2023 بالسوق المصري .. صور

سيات اتيكا موديل
سيات اتيكا موديل 2023

تقدم شركة سيات عملاقة تصنيع السيارات، الكثير من الطرازات داخل السوق المصري، مثل النسخة الرياضية اتيكا موديل 2023، والتي تنطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و450 ألف جنيه.

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وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "ًصدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية لفئات السيارة سيات اتيكا موديل 2023 داخل السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

سيات اتيكا موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة سيات اتيكا موديل 2023

 

  • زمن التسارع : تصل السيارة من وضع الاستعداد وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.6 ثانية.
  • محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" بقوة 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
  • سعة 1400 سي سي "تيربو".
سيات اتيكا موديل 2023 
  • ناقل الحركة "أوتوماتيك" مكون من 8 سرعات.
  • نوع الدفع "أمامي".
  • السرعة القصوى للسيارة سيات اتيكا موديل 2023 تصل إلى 198 كيلومتر في الساعة.
  • متوسط استهلاك الوقود : يقدر بـ 5.5 لتر وذلك عندما تخوض السيارة لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
سيات اتيكا موديل 2023 

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة سيات اتيكا موديل 2023 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك EXPERIENCE موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت مليون و450 ألف جنيه. 

الفئة الثانية أوتوماتيك STYLE PLUS موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت مليون و675 ألف جنيه.

سيات اتيكا موديل 2023 
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