سيات ليون موديل 2023 .. اعرف سعرها الجديد

شهدت قائمة سيارات شركة سيات، زيادات سعرية جديدة شملت جميع الطرازات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة ليون موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وارتفعت هذه النسخة بقيمة اجمالية بلغت 75 الف جنيه، للفئة الوحيدة FR المقدمة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة سيات ليون موديل 2023 في السوق المصري، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

سيات ليون موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات سيات ليون موديل 2023

الطول 4368 مم.

العرض 1800 مم.

الارتفاع 1456 مم.

قاعدة العجلات 2686 مم.

حجم حقيبة التخزين الخلفية 380 لتر.

السعة اللترية لخزان الوقود 45 لتر.

سيات ليون موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة سيات ليون موديل 2023

تستهلك السيارة سيات ليون موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستخدم ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء جر امامي مكون من 8 نقلات، بالاضافة إلى محرك تيربو سعة 1400 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

سيات ليون موديل 2023

ويمكن للسيارة سيات ليون موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 210 كيلومتر في الساعة، وبفضل الامكانيات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 8.8 ثانية.

سيات ليون موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة سيات ليون موديل 2023 داخل السوق المصري

وصل السعر الرسمي للسيارة سيات ليون موديل 2023 إلى مليون 275 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه، بعد أن بلغت القيمة الاجمالية للزيادة الجديدة نحو 75 ألف جنيه.