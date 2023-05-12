أحدث أسعار سيات اتيكا موديل 2023 بمصر

شهدت الساعات القليلة الماضية، زيادة سعرية هي الاحدث خلال شهر مايو، وذلك لقائمة سيارات شركة سيات، شملت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام اتيكا موديل 2023، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة تراوحت بين 100 ألف و 125 ألف جنيه.

يقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع احدث اسعار السيارة سيات اتيكا موديل 2023 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

سيات اتيكا موديل 2023

مواصفات السيارة سيات اتيكا موديل 2023

تتسارع السيارة سيات اتيكا موديل 2023 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.6 ثانية.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 198 كيلومتر في الساعة.

تحتوي سيات اتيكا موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1400 سي سي "4 سلندر".

سيات اتيكا موديل 2023

ينتج محرك السيارة قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

تعتمد السيارة سيات اتيكا موديل 2023 على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

تستهلك السيارة بنسبة من الوقود تقدر بـ 5.5 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سيات اتيكا موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة سيات اتيكا موديل 2023

الطول 4363 مم.

العرض 1841 مم.

الارتفاع 1601 مم.

الخلوص الارضي 188 مم.

قاعدة العجلات 2640 مم.

سعة حقيبة التخزين 510 لتر.

احدث اسعار سيات اتيكا موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى EXPERIENCE سيات اتيكا موديل 2023 بسعر مليون و450 ألف جنيه بدلاً من مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثانية STYLE PLUS سيات اتيكا موديل 2023 بسعر مليون و675 الف جنيه بدلاً من مليون و550 ألف جنيه.