سيات ارونا 2023 الكروس أوفر بـ 975 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك لإتاحة أكبر قدر ممكن من إصدارات السيارات أمام المواطنين لاختيار السيارة المناسبة لدخلهم الشهري، بالإضافة الي أن سوق السيارات المصري يوجد به مختلف فئات السيارات منها السيدان والكروس أوفر و الـ SUV.

سيات ارونا الكروس أوفر موديل 2023

يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات سيارة سيات ارونا موديل 2023، التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر، وتحتوي علي تصميم شبابي أنيق :

سيات ارونا الكروس أوفر موديل 2023

وسائل الأمان لـ سيات ارونا

زودت سيارة سيات ارونا الكروس أوفر بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ووسائد هوائية، وإنذار لمنع السرقة، ومساعد الفرامل BA، ونظام التحكم الديناميكي للثبات، ونظام توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، ونظام المساعدة على تسلق التلال، ونظام التحكم خلال نزول التلال، ونظام مانع الحركة، وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، وأجهزة استشعار للاصطفاف، ونظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، وقفل مركزي للأبواب، وأحزمة أمان، ومثبت سرعة .

سيات ارونا الكروس أوفر موديل 2023

محرك سيات ارونا

تتسارع سيارة سيات ارونا الكروس أوفر من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتحتاج الي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1000 سي سي تيربو، وتنتج سيارة سيات ارونا قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

سيات ارونا الكروس أوفر موديل 2023

مقصورة سيات ارونا

تحتوي مقصورة سيارة سيات ارونا الكروس أوفر علي مميزات تكنلوجية حديثة منها، تكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، و مدخل USB، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وبلوتوث، ومدخل AUX، وزجاج كهربائي، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وفرش مقاعد من القماش، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وكاميرا خلفية.

مقصورة سيات ارونا الكروس أوفر موديل 2023

سعر سيات ارونا

تتوافر سيارة سيات ارونا الكروس أوفر موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة فقط يصل سعرها الي 975 ألف جنيه .