أحدث أسعار سيات إبيزا وليون بالسوق المصري.. صور

شهدت قائمة سيارات شركة سيات المقدمة في مصر، عدة تغيرات سعرية جديدة شملت جميع الطرازات المطروحة محليًا، ومنها النسخة الشهيرة ليون وقرينتها من نفس العائلة ابيزا، حيث تنتمي كلا منهما إلى عائلة سيارات الهاتشباك.

وتعود الفئة الأولى من السيارة سيات إبيزا بزيادة سعرية بلغت 205 آلاف جنيه، كما ارتفعت أسعار الفئة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 125 ألف جنيه، بينما شهدت السيارة سيات ليون زيادة بلغت 180 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة.

أحدث أسعار السيارة سيات إبيزا وليون في مصر

سيات ابيزا

سيات إبيزا

تعتمد السيارة سيات ابيزا على محرك تيربو سعة 1000 سي سي، يضخ قوة قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيات ابيزا

أسعار السيارة سيات إبيزا

الفئة الأولى ريفيرانس بسعر 800 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.

الفئة الثانية FRبسعر 910 ألف جنيه بدلاً من 785 ألف جنيه.

سيات ليون

سيات ليون

دعمت السيارة سيات ليون بناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات "جر أمامي"، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو"، ينتج قوة اجمالية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.8 ثانية.

سيات ليون

أسعار السيارة سيات ليون

تقدم السيارة سيات ليون داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبقيمة سعرية بلغت مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و20 ألف جنيه.