عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيات اتيكا 2023 الجديدة في مصر |صور

سيات اتيكا موديل
سيات اتيكا موديل 2023 

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الإسبانية سيات عن زيادة جديدة لأسعار الكروس أوفر الرياضية تيكا موديل 2023، والتي تتوفر في السوق المصرية بفئتين هما EXPERIENCE و STYLE PLUS .

بداية من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان اقتصادية| صور

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

سيات اتيكا موديل 2023 

مواصفات سيات اتيكا موديل 2023

تتوفر السيارة سيات اتيكا موديل 2023 بمحرك قادر على إنتاج قوة 150 حصانا، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

سيات اتيكا موديل 2023 

تتسارع السيارة سيات اتيكا موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 في فترة زمنية تقارب الـ 9 ثواني، تصل سرعتها القصوى إلى 198 كيلومترًا في الساعة.

سيات اتيكا موديل 2023 

قياسات وأبعاد السيارة سيات اتيكا موديل 2023 

الطول الكلي: 4.363 متر

العرض الكلي: 1.841 متر

الارتفاع الكلي: 1.601 متر

قاعدة العجلات: 2.640 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 188 مم

سعة صندوق السيارة: 510 لترات

سعة خزان الوقود: 50 لترًا

سيات اتيكا موديل 2023 

وحصلت السيارة سيات اتيكا موديل 2023 على هيكل خارجي رياضي وجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود.

سيات اتيكا موديل 2023 

أسعار السيارة سيات اتيكا موديل 2023 

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الأولى EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الثانية STYLE PLUS بقيمة قدرها 1,550,000 جنيه

سيات أتيكا موديل 2023 سيات اتيكا سيات أتيكا الكروس اوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

البحوث الفلكية تعلن مواعيد هلال شهر شوال... وهذه مواعيد صلاة عيد الفطر

تعليق ساخر من نجم الزمالك السابق على فشل المفاوضات مع المدير الفني الجديد

موضوعات متعلقة

جنرال موتورز تضاعف إنتاجها من السيارات الكهربائية وتتخطى فورد

بداية من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان اقتصادية| صور

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

سعر تويوتا كورولا 2023 الجديدة بالسوق المصري| صور

ألحق أشتريها.. مرسيدس C-CLASS بخصم 70% لـ المصريين بالخارج| صور

سعر سيات تاراكو 2023 الجديدة في مصر| صور

أسعار نيسان التيما 2023 في السعودية| صور

لامبورجيني أفينتادور ألتميت المعدلة تصل بتصميم أكثر قوة | صور

ترشيحاتنا

بخطوات ناجحة.. 5 طرق سهلة لتخزين المعجنات

سعر سيات اتيكا 2023 الجديدة في مصر |صور

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

اللهم في النصف من رمضان.. 27 كلمة بعدها تقضى حوائجك وتفتح لك أبواب الرزق

وزيرا خارجية السعودية وإيران يلتقيان في بكين

لن تصدق .. 5 أكلات مجربة وفعالة لتنظيف القولون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيلون ماسك يفقد لقب أغنى رجل بالعالم.. نجوم على قائمة المليارديرات 2023

لن تصدق .. 5 أكلات مجربة وفعالة لتنظيف القولون

ابننا جه.. ظهور رئيس وزراء باكستان السابق بـ"جردل" على رأسه|شاهد

حلويات رمضان.. طريقة تحضير البقلاوة على أصولها

فيديو

مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ