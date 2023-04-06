سعر سيات اتيكا 2023 الجديدة في مصر |صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الإسبانية سيات عن زيادة جديدة لأسعار الكروس أوفر الرياضية تيكا موديل 2023، والتي تتوفر في السوق المصرية بفئتين هما EXPERIENCE و STYLE PLUS .

سيات اتيكا موديل 2023

مواصفات سيات اتيكا موديل 2023

تتوفر السيارة سيات اتيكا موديل 2023 بمحرك قادر على إنتاج قوة 150 حصانا، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

سيات اتيكا موديل 2023

تتسارع السيارة سيات اتيكا موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 في فترة زمنية تقارب الـ 9 ثواني، تصل سرعتها القصوى إلى 198 كيلومترًا في الساعة.

سيات اتيكا موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة سيات اتيكا موديل 2023

الطول الكلي: 4.363 متر

العرض الكلي: 1.841 متر

الارتفاع الكلي: 1.601 متر

قاعدة العجلات: 2.640 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 188 مم

سعة صندوق السيارة: 510 لترات

سعة خزان الوقود: 50 لترًا

سيات اتيكا موديل 2023

وحصلت السيارة سيات اتيكا موديل 2023 على هيكل خارجي رياضي وجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود.

سيات اتيكا موديل 2023

أسعار السيارة سيات اتيكا موديل 2023

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الأولى EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الثانية STYLE PLUS بقيمة قدرها 1,550,000 جنيه