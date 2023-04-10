السعر الجديد لـ سيارت أرونا بالسوق المصري .. صور

ارتفعت أسعار سيارة سيات أرونا داخل السوق المصري خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن زيادات شهدتها القائمة السعرية لإصدارات شركة سيات في مصر، والتي تراوحت بين 125 ألف و 470 ألف جنيه.

بينما شهدت أسعار السيارة سيات أرونا زيادة سعرية قدرها 140 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المحلي، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار السيارة وأبرز المواصفات الفنية.

سيات أرونا موديل 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة سيات أرونا موديل 2023

الطول الكلي للسيارة 4154 مم.

العرض الكلي للسيارة 1780 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1537 مم.

سيات أرونا موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة سيات أرونا موديل 2023

تضم السيارة سيات أرونا موديل 2023 محرك "تيربو" سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، بالاضافة إلى 200 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

سيات أرونا موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة سيات أرونا موديل 2023 إلى 190 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك 5.3 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وبفضل القدرات الفنية للسيارة فيمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 10 ثواني.

سيات أرونا موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة سيات أرونا موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة سيات أرونا موديل 2023 من خلال فئة واحدة، حيث يصل سعرها الجديدة إلى 975 ألف جنيه بدلاً من 835 ألف جنيه.