سعر سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك في مصر| صور

شهدت أسعار السيارات عالميا الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار، مما أدس الي تقليص أنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، وبالتالي يتوافر داخل السوق المصري للسيارات مختلف فئات السيارات الجديدة سواء كانت سيدان، أو هاتشباك، أو كروس أوفر، بالإضافة الي أن المصريين يفضلون دائما اقتناء السيارات ذات التصميم المميز ومن هذه السيارات سيارات ليون موديل 2023.

سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك

محرك سيات ليون

سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك

تصل سرعة سيارة سيات ليون موديل 2023 القصوى الي 210 كم/ساعة، وتخرج قوة 150 حصان، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، ويصل سعة خزان وقود سيارة سيات ليون الي 45 لتر، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتحتاج السيارة الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتخرج عزم أقصي للدوران 250 نيوتن/متر.

وسائل الأمان لـ سيات ليون

سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك

تحتوي سيارة سيات ليون موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وأحزمة أمان، وقفل مركيز للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وGPS، ومثبت سرعة.

مقصورة سيات ليون

مقصورة سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك

زودت مقصورة سيارة سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك بالعديد من التجهيزات الحديثة منها، تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام غلق الابواب باللمس، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة متعدة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ومقاعد كهربائية، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية.

سعر سيات ليون

سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك

تتوافر سيارة سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة سعرها يصل إلي مليون و 275 ألف جنيه .