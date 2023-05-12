السعر الجديد لـ سيات ابيزا موديل 2023 .. صور

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة سيات المطروحة في السوق المصري، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية من شهر مايو، وشملت الزيادات الجديدة النسخة ابيزا موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تراوحت بين 50 ألفا و 65 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة سيات ابيزا موديل 2023 داخل السوق المصري بعد زيادات شهر مايو

سيات ابيزا موديل 2023

ينتج محرك السيارة سيات ابيزا موديل 2023 قوة اجمالية بلغت 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 200 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سعة 1000 سي سي "تيربو"، مع سرعة قصوى بلغت 195 كيلومترا في الساعة.

سيات ابيزا موديل 2023

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات طراز DSG، مع القدرة على الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.5 ثانية.

سيات ابيزا موديل 2023

أبعاد السيارة سيات ابيزا موديل 2023

قاعدة العجلات 2564 مم.

الطول الكلي 4059 مم.

العرض الكلي 1780 مم.

ارتفاع السيارة 1447 مم.

سعة التخزين الخلفية 355 لترا.

سيات ابيزا موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة سيات ابيزا موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى REFERENCE سيات ابيزا موديل 2023 بسعر 850 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف بزيادة اجمالية بلغت 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية FR سيات ابيزا موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه بدلاً من 910 آلاف جنيه بزيادة سعرية قدرها 65 ألف جنيه.