عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ سيات ابيزا موديل 2023 .. صور

سيات ابيزا موديل
سيات ابيزا موديل 2023

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة سيات المطروحة في السوق المصري، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية من شهر مايو، وشملت الزيادات الجديدة النسخة ابيزا موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تراوحت بين 50 ألفا و 65 ألف جنيه.

سعر سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك في مصر| صور

سيات ارونا 2023 الكروس أوفر بـ 975 ألف جنيه

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة سيات ابيزا موديل 2023 داخل السوق المصري بعد زيادات شهر مايو

 سيات ابيزا موديل 2023 

ينتج محرك السيارة سيات ابيزا موديل 2023 قوة اجمالية بلغت 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 200 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سعة 1000 سي سي "تيربو"، مع سرعة قصوى بلغت 195 كيلومترا في الساعة.

 سيات ابيزا موديل 2023 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات طراز DSG، مع القدرة على الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.5 ثانية.

 سيات ابيزا موديل 2023 

أبعاد السيارة سيات ابيزا موديل 2023 

 

  • قاعدة العجلات 2564 مم.
  • الطول الكلي 4059 مم.
  • العرض الكلي 1780 مم.
  • ارتفاع السيارة 1447 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 355 لترا.
 سيات ابيزا موديل 2023 

الأسعار الرسمية للسيارة سيات ابيزا موديل 2023 في مصر

 

الفئة الأولى REFERENCE سيات ابيزا موديل 2023 بسعر 850 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف بزيادة اجمالية بلغت 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية FR سيات ابيزا موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه بدلاً من 910 آلاف جنيه بزيادة سعرية قدرها 65 ألف جنيه.

سيات ابيزا سيات إبيزا موديل 2023 ابيزا موديل 2023 الاسعار الجديدة الاسعار الرسمية للسيارة سيات ابيزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

أحمد مرتضى : لن أخون رئيس الزمالك

انتوا عايزين مننا إيه .. مرتضى منصور يكشف حقيقة منعه من السفر

أمير مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة كهربا

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

موضوعات متعلقة

سعر أرخص سيارة جديدة تقدمها سوزوكي في مصر.. صور

هيونداي النترا HD موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

اعرف الأسعار الجديدة لـ ام جي ZS بالسوق المصري .. صور

السعر الجديد للسيارة سوزوكي ارتيجا "العائلية" في مصر .. صور

فريدة من نوعها .. مرسيدس G63 AMG تظهر بتصميم مميز من MANSORY |صور

أكثر 10 شركات مبيعاً للسيارات الملاكي في إبريل 2023

أحدث أسعار سوزوكي فيتارا بالسوق المصري .. صور

سعر أرخص سيارة تحمل شعار هيونداي في مصر .. اشتري زيرو

ترشيحاتنا

إكرامي يكشف حقيقة رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

"ساعدني أكتب" ميزة من جوجل لمستخدمي Gmail .. اعرف إزاي تستعملها

السعر الجديد لـ سيات ابيزا موديل 2023 .. صور

البابا تواضروس للإعلام الإيطالي: حقوق الإنسان عديدة وليست سياسية فقط

فيديو يثير جدل لرواد السوشيال ميديا للحظات مؤثرة لعريس يوم زفافه .. شاهد

40 منحة ربانية تحدث لك عند الصلاة على النبي 1000 مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ