أحدث أسعار سيات تاراكو موديل 2023 بالسوق المصري

تقدم شركة سيات عملاقة تصنيع السيارات الاسبانية، الكثير من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة تاراكو موديل 2023 التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم من خلال فئتين وبسعر رسمي يبدأ من مليون و700 الف جنيه.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة سيات تاراكو موديل 2023 في السوق المصري.

سيات تاراكو موديل 2023

ابعاد السيارة سيات تاراكو موديل 2023

قاعدة عجلات بطول 2790 مم.

اجمالي طول السيارة 4735 مم.

العرض الكلي 1839 مم.

الارتفاع الكلي 1674 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 190 مم.

سيات تاراكو موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة سيات تاراكو موديل 2023

ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات.

نوع الجر "أمامي".

المحرك 4 سلندر "رباعي الاسطوانات".

القوة الاجمالية 150 حصانا.

العزم الاقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

سعة 1400 سي سي تيربو.

امكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية.

السرعة القصوى تصل إلى 199 كم/س.

استهلاك الوقود 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيات تاراكو موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة سيات تاراكو موديل 2023 بالسوق المصري

الفئة الاولى سيات تاراكو موديل 2023 بسعر مليون و700 الف جنيه.

الفئة الثانية سيات تاراكو موديل 2023 بسعر مليون و800 الف جنيه.