مرسيدس "زيرو" وبأقل سعر .. اركب B 200 موديل 2023

تقدم شركة مرسيدس رائدة صناعة السيارات الالمانية، الكثير من الطرازات داخل السوق المصري، والتي تتنوع من ناحية التجهيزات والتصميم وعامل السعر ايضا، ولكن تبقي النسخة B 200 هي ارخص سيارة زيرو مطروحة من مرسيدس وسط طرازات 2023.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا الاطار الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 في السوق المصري وابرز المواصفات الفنية للسيارة.

مرسيدس B 200 موديل 2023

مواصفات مرسيدس B 200 موديل 2023

تصل المدة الزمنية لتسارع السيارة من نقطة الوقوف 0 انطلاقًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.2 ثانية، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تقدرها 223 كيلومتر في الساعة، وتمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات.

مرسيدس B 200 موديل 2023

وتتوافر السيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو، يستطيع أن يحقق قوة اجمالية قدرها 163 حصان، و 250 نيوتن/متر، واستهلاك للوقود يقدر بـ 5.7 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

مرسيدس B 200 موديل 2023

وتأتي السيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 بنظام مكابح ABS وEBD، ومثبت للسرعة، ومرايات كهربائية، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا للتحكم، ونظام الوسائد الهوائية للحماية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، اضافة إلى شاشة ملونة تتوسط قمرة المركبة تعمل باللمس، وجنوط رياضية مع مقدمة حادة المظهر.

مرسيدس B 200 موديل 2023

سعر B 200 موديل 2023 ارخص سيارة "زيرو" تقدمها مرسيدس الألمانية في السوق المصري

يبلغ سعر الفئة الوحيدة المقدمة من السيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 نحو مليون و675 الف جنيه.