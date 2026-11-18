أكد تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن التكنولوجيا تمثل جزءًا أساسيًا من مشروع «نيفيرا»، مشيرًا إلى العمل على إنشاء شبكة متكاملة من الألياف الضوئية تغطي المشروع بالكامل، بما يضمن ربط المدينة تكنولوجيًا وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة.

وقال المهدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه سيتم ربط المدينة بمنظومة متكاملة من البيانات والخدمات التكنولوجية، مع إتاحة تقديم مختلف الخدمات من خلال تطبيقات إلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة السكان والزوار وتيسير حصولهم على الخدمات اليومية.

وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات شهدت تحولًا من شركة تقدم خدمات الاتصالات التقليدية إلى شركة متكاملة تقدم خدمات وحلولًا رقمية، تستهدف تسهيل الحياة اليومية للسكان والزوار، من خلال توظيف التكنولوجيا وتقديم خدمات ذكية ومبتكرة.

توفير الخدمات الرقمية

وأشار إلى أن توفير الخدمات الرقمية داخل مشروع «نيفيرا» سيعزز من جاذبية المدينة للاستثمارات، ويدعم إقامة مجتمع عمراني ذكي يعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال المدن الذكية.