موعد طرح مرسيدس V-Class الفان الجديدة| صور

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن موعد إطلاق سياراتها الجديدة مرسيدس V-Class الفاخرة، وتنتمي V-Class الي فئة السيارات الفان، بالإضافة إلي أن فان مرسيدس الجديدة تظهر بتصميم مميز يعطيها مظهر أكثر جانبية وأناقة ، وذلك عند النظر إليها .

سيارة مرسيدس V-Class الفان

- محرك V-Class الفان

زودت سيارة مرسيدس V-Class بمحرك ينتج قوة 120 كيلووات، أي ماي عادل 163 حصان، بالإضافة الي أن سيارة مرسيدس V-Class تنتج بمحرك أخر ينتج 174 كيلووات، أي ما يعادل 237 حصان.

مقصورة سيارة مرسيدس V-Class الفان

وتقدم V-Class الكهربائية EQV بمحرك ينتج قوة 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان، ويمكنها أن تقطع مدي سير يصل الي 363 كم بالشحنة الواحدة ، قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

والجدير بالذكر أن سيارة مرسيدس V-Class الفان من المقرر أن تتوافر بالأسواق بحلول العام الجديد 2024 ، وحتي الآن لم تعلن الشركة الألمانية عن أسعار طرحها بالأسواق .

- مواصفات مرسيدس V-Class

سيارة مرسيدس V-Class الفان

زودت سيارة مرسيدس V-Class الفاخرة الجديدة بشكة أمامية كبيرة ومضاءة، ومصابيح وكشافات معدلة، وإضاءة محيطة تحتوي على 64 لون، وشاشتين يعملون باللمس.