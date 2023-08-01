عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موعد طرح مرسيدس V-Class الفان الجديدة| صور

سيارة مرسيدس V-Class
سيارة مرسيدس V-Class الفان

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن موعد إطلاق سياراتها الجديدة مرسيدس  V-Class الفاخرة، وتنتمي  V-Class الي فئة السيارات الفان، بالإضافة إلي أن فان مرسيدس الجديدة تظهر بتصميم مميز يعطيها مظهر أكثر جانبية وأناقة ، وذلك عند النظر إليها .

 سيارة  مرسيدس V-Class الفان

بكام دلوقتي؟... أسعار مرسيدس C 180 في مصر

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 في مصر .. صور

- محرك V-Class الفان

زودت سيارة مرسيدس V-Class  بمحرك ينتج قوة 120 كيلووات، أي ماي عادل 163 حصان، بالإضافة الي أن سيارة  مرسيدس V-Class تنتج بمحرك أخر ينتج 174 كيلووات، أي ما يعادل 237 حصان.

مقصورة  سيارة  مرسيدس V-Class الفان

وتقدم  V-Class الكهربائية EQV بمحرك ينتج قوة 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان، ويمكنها أن تقطع مدي سير يصل الي 363 كم بالشحنة الواحدة ، قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

والجدير بالذكر أن سيارة  مرسيدس V-Class الفان من المقرر أن تتوافر بالأسواق بحلول العام الجديد 2024 ، وحتي الآن لم تعلن الشركة الألمانية عن أسعار طرحها بالأسواق .

- مواصفات مرسيدس V-Class

 سيارة  مرسيدس V-Class الفان

زودت سيارة مرسيدس V-Class  الفاخرة الجديدة بشكة أمامية كبيرة ومضاءة، ومصابيح وكشافات معدلة، وإضاءة محيطة تحتوي على 64 لون، وشاشتين يعملون باللمس.

مرسيدس V-CLASS V-Class الفاخرة مرسيدس V-Class الفاخرة مميزات مرسيدس V مواصفات مرسيدس V Class الفان محرك مرسيدس V Class الفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

ننشر الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لجميع الشُعب

بدء صرف معاش شهر أغسطس 2023.. اعرف المستفيدين الجدد وحالات وقفه

غربلة في التتش.. شوبير يعلن رحيل لاعبين جدد عن النادي الأهلي

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

الأهلي يجهز لصفقة سوبر جديدة بعد إمام عاشور ورضا سليم| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بـ 300 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك للبيع بحالة جيدة

شيفروليه وارتيجا.. سيارات عائلية جديدة تحت المليون جنيه| صور

ميتسوبيشي اكليبس تظهر بشكل رقمي لأول مرة

معدلة من مانسوري.. بنتلي كونتيننتال جي تي تباع بسعر خيالي| صور

بي واي دي Seal و Seal U سيارتين كهربائيتين قريباً بالأسواق| تفاصيل

كيف لمع كارلوس غصن في عالم السيارات حتى الهروب| فيديو

مواصفات جديدة للوحات السيارات المعدنية بمصر| تفاصيل

مواصفات هيونداي سنتافي الهايبرد 2024| فيديو

ترشيحاتنا

علاقة محرمة مقابل الإجهاض..هذه العقوبات تنتظر طبيب النساء في روض الفرج

لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.. زيارة رسمية لمسؤولين مصريين في روسيا| تفاصيل

اختاري الأنسب .. وصفات طبيعية لإزالة تصبغ الجلد في فصل الصيف

بسبب الثانوية العامة.. استقرار حالة طالبة تناولت مبيد حشرى للتخلص من حياتها

سعيد صالح فتى المسرح.. شارك في ثلث أفلام السينما المصرية واعتاد الخروج عن النص

جولة الحسم أمام النصر.. سيناريوهات بلوغ الزمالك ربع نهائي البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البصر القوي.. هل يمكن العثور على الحيوان المتخفي بصورة الوهم

5 أبراج تحب إخوتها بشدة وتشعر بالمسئولية تجاههم.. هل أنت منها

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها .. صور

فيديو

حر شديد.. ظاهرة شمسية تؤثر على حالة الطقس الفترة المقبلة

حدث تاريخي .. إغراق 15 قطعة مركبات قديمة بالبحر الأحمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

نسخة طبق الأصل.. شبيهة أنغام فى الصوت والشكل تثير الجدل عبر مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ