ستكشف مرسيدس بنز عن مفهوم جديد في معرض السيارات IAA Mobility هذا العام في ميونيخ ، ألمانيا.

يستعرض المفهوم الجديد رؤية الشركة لشريحة المبتدئين أو كما يطلق عليها عالمياً الفئة الاقتصادية، في العام الماضي أعلنت شركة صناعة السيارات أنها ستصلح مجموعة منتجاتها إلى ثلاث فئات .

مرسيدس تروج لمفهوم اقتصادي في معرض ميونيخ للسيارات

يبدو النموذج مشابهًا جدًا للصورة الظلية لسيارة مرسيدس في عام 2022 ، لكن الصورة الجديدة أكثر وضوحًا في بعض الجوانب، حيث يُظهر التصميم الأنيق والسطح الخلفي القصير واللمسات البيضاء عبر خطوط الجسم، ومن المرجح انها ستتوفر بثلاثة فئات هيEntry Luxury و Core Luxuryو Top-End Luxury.

يكشف تفتيح الصورة (مقارنة بالأعلى) عن مزيد من التفاصيل ومحاولات الشركة لإخفاء أجزاء أخرى من الجسم. سنضطر على الأرجح إلى انتظار إعلان تشويقي آخر أو الكشف الكامل لرؤية الواجهة الأمامية والخلفية.

ما يمكننا رؤيته يشمل مرآة الرؤية الجانبية المرفقة بالعمود A، وكما يبدو أن اللمسات البيضاء تدل على خط تصميم واضح يمتد من أي من طرفي السيارة باتجاه العمود B، شيء واحد مفقود هو مقابض الأبواب المرئية ، لكنها لا تبدو وكأن السيارة تبتعد كثيرًا عن روح التصميم الحالية للعلامة التجارية.

لم تقدم مرسيدس أي تفاصيل جديدة حول المفهوم بهذا الإعلان، ومن المفترض أن يستخدم نموذج إنتاج Entry Luxury منصة MMAويمكن أن يظهر لأول مرة في عام 2024 ، لذا فإن رؤية مفهوم في وقت لاحق من هذا العام يتماشى مع ذلك.

في حين أن الكهرباء الكاملة هي مستقبل الشركة، يمكن أن تستوعب بنية MMAالجديدة محركات الاحتراق الداخلي على الرغم من تصميم مرسيدس وتحسينها لتلائم مجموعات نقل الحركة الكهربائية.

وستقوم مرسيدس بالترويج لجهودها في مجال السيارات الكهربائية في معرض هذا العام. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تمتلك فيها الشركة في مكان واحد مجموعتها الكاملة من الطرز المكهربة الحالية عبر كل علامة تجارية. سيكون المعرض أيضًا موطنًا للعرض العالمي الأول لفئة E-Classالجديدة All-Terrain، وستشارك مجموعات نقل الحركة وتفاصيل التصميم مع بقية خط الطراز.

كما ستعرض النماذج والمفاهيم الكهربائية والكهربائية المستقبلية ، بما في ذلك Vision EQXXو Vision One-Eleven، سيتمكن الحاضرون من تجربة المجموعات ، حيث من المقرر أن تقدم الشركة رحلات للركاب في أسطول من 30 من طرازاتها الكهربائية والكهربائية في المعرض.

ينطلق معرض ميونخ للسيارات IAA Mobilityفي 5 سبتمبر وتستمر حتى 10 سبتمبر، ولا يزال العرض بعيدًا ، لكننا نعلم أن بورشه ستعرض مفهومًا كهربائيًا بينما ستكشف فولكس فاجن عن مفهومها الرياضي 7 GTX مع الدفع الرباعي والمزيد من القوة، وستكون أوبل العلامة التجارية الوحيدة من Stellantisالتي تحضر معرض هذا العام.