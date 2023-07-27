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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تعلن عن احتراق 350 من سياراتها أثناء رحلتها إلى مصر

مرسيدس تعلن عن احتراق
مرسيدس تعلن عن احتراق 350 سيارة

كشف عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بينز عن احتراق 350 سيارة تابعة لها على متن سفينة شحن بنمية تسمى "فيرمانتل هايواي" على بعد 27 كيلومترًا شمال أميلاند، إحدى جزر وادن الشمالية الواقعة على مقربة من السواحل الهولندية، وكانت في طريقها لميناء بورسعيد في مصر.

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مرسيدس تعلن عن احتراق 350 سيارة على متن سفينة أثناء رحلتها الى مصر

وقعت حادثة الاحتراق يوم الثلاثاء ونتجت عن حالة وفاة لأحد أفراد الطاقم، بالإضافة لوجود 16 من المصابين، بينما تمكن باقي الطاقم من النجاة  البالغ عدده 23 فرد عن طريق القفز في المياه فور اندلاع الحريق على ظهر السفينة.

 

ونقلاً عن مسئولين في مرسيدس، كشفت وكالة رويترز أن الشركة فتحت اتصالات عاجلة مع شركة الشحن المشغلة للسفينة المحترقة لمعرفة أسباب الحادث، وما سيتبعه من تحديثات جديدة.

 

كانت السفينة المحترقة تحمل قرابة الـ 2857 سيارة منهم 25 سيارة كهربائية، وانطلقت من ميناء بريمرهافن الألماني يوم 25 يوليو، في طريقها إلى ميناء بورسعيد، وكان من المقرر أن تصل بالتحديد يوم 2 أغسطس المقبل حسب ما قالة متحدث باسم خفر السواحل الهولندي.

 

لم تنجح جهود السلطات الهولندية في إخماد الحريق، وذلك بسبب الصعوبة الكبيرة في علىة من خارج السفينة بالإضافة إلى التخوف من خطر إغراقها حال تم غمرها بالمياه حيث سيتسبب ذلك في كوارث بيئية في المنطقة.

 

استدعت السلطات الهولندية رجال إطفاء متخصصين من روتردام، الذين سيتم نقلهم إلى السفينة بطائرة هليكوبتر، لكن الحريق تطور بسرعة كبيرة، ولم يعد من الآمن إحضار رجال الإطفاء على متن الطائرة.

 

تشير بعض التقارير الأولية حسب وكالة رويترز الى أن إحدى السيارات الكهربائية التي كانت على متن السفينة كانت السبب في اندلاع الحريق.

مرسيدس فيرمانتل هايواي أميلاند السواحل الهولندية السيارات الكهربائية مصر بورسعيد

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