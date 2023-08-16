عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

راتب نيمار خلال شهر يشتري 22 سيارة مرسيدس مايباخ في مصر| تفاصيل

مرسيدس مايباخ S 580
مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023

اللاعب نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق انتقل إلى صفوف الهلال السعودي في صفقة لمدة موسمين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

راتب نيمار يشتري 22 سيارة بمصر خلال شهر

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 85 ألف جنيه

ألماني بسعر صيني.. اشتري أرخص سيارات BMW في مصر

يبلغ اللاعب نيمار من العمر 31 عاما، ويعتبر الصفقة الخامسة التي يتمها فريق الهلال السعودي، وذلك بعد ضم كاليدو كوليبالي، وسيرجي سافيتش، ومالكوم، وروبن نيفيز.

ونيمار هو ثالث الصفقات الكبرى التي تنضم إلى دوري روشن السعودي، بعد نجاح نادي النصر في التعاقد مع اللاعب كريستيانو رونالدو، ونادي الاتحاد الذي ضم كريم بنزيما في يونيو.

راتب نيمار يشتري 22 سيارة بمصر خلال شهر

ووقع اللاعب نيمار دا سيلفا، عقد انتقاله إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية خلال عام 2023 الجاري.

وسيتقاضى نيمار مع الهلال السعودي ، 80 مليون يورو في الموسم الواحد، أي ما يعادل 2.7 مليار جنيه مصري تقريبًا.

ومن هنا بدأ الحديث عن قيمة راتب اللاعب نيمار، وما يمكن أن يشتريه ذلك الراتب في مصر، والذي يمكن حساب قيمته شهريا، ليصل إلى 6.6 مليون يورو، أي ما يعادل 220 مليون جنيه مصري.

راتب نيمار يشتري 22 سيارة بمصر خلال شهر

الجدير بالذكر أنه في حال تقاضي نيمار لذلك المبلغ حقيقة؛ فيمكنه شراء 22 سيارة مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023، والتي يصل سعرها في مصر إلى 9 ملايين و990 ألف جنيه.

مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023

- محرك مرسيدس مايباخ S 580 4Matic

مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023

تستمد مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي ، ينتج قوة 503 حصان، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات.

اللاعب نيمار باريس سان جيرمان الفرنسي صفوف الهلال السعودي الهلال السعودي كاليدو كوليبالي سيرجي سافيتش مالكوم روبن نيفيز الاعب دا سيلفا كريستيانو رونالدو كريم بنزيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

قرار عاجل ضد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وآخرين

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

سيارات هاتشباك مميزة للبيع بـ 75 ألف جنيه.. صور

سيارات هجينة جديدة تقلل تكاليف التنقل| صور

سعر جيب جراند شيروكي 2024 بالسعودية| صور

أحدث بوجاتي تشيرون سوبر سبورت| صور

بولاريس الأمريكية تعلن استدعاء 400 ألف سيارة لهذا السبب ؟

شاهد.. ميتسوبيشي إكس فورس 2024 الـ SUV الجديدة

استكمال مبادرة سيارات المصريين بالخارج من جديد.. تفاصيل

لهذا السبب.. يجب منع الركاب من وضع أقدامهم على تابلوه السيارة

ترشيحاتنا

المال الحرام لهم جل الحياة.. حيثيات حكم المؤبد للصوص محل ذهب بالقاهرة

انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا.. تفاصيل

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

سائق وفني يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف ببني سويف

الرعاية الصحية: مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية

ليس ضعاف السمع فقط|رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي: نعمل على برنامج تدريبي أكثر شمولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكن أن يدمر غرفة في دقائق| مالكو الدرجات والأسكوتر الكهربائيين في ورطة..تفاصيل

الممنوعون من الشاي باللبن.. تعرف عليهم

34 جثة ملفوفة في المطبخ.. لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك| صور

لعلاج السخونة بالمنزل اتبع هذه النصائح.. الراحة والسوائل أبرزها

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ