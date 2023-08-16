راتب نيمار خلال شهر يشتري 22 سيارة مرسيدس مايباخ في مصر| تفاصيل

اللاعب نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق انتقل إلى صفوف الهلال السعودي في صفقة لمدة موسمين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

راتب نيمار يشتري 22 سيارة بمصر خلال شهر

يبلغ اللاعب نيمار من العمر 31 عاما، ويعتبر الصفقة الخامسة التي يتمها فريق الهلال السعودي، وذلك بعد ضم كاليدو كوليبالي، وسيرجي سافيتش، ومالكوم، وروبن نيفيز.

ونيمار هو ثالث الصفقات الكبرى التي تنضم إلى دوري روشن السعودي، بعد نجاح نادي النصر في التعاقد مع اللاعب كريستيانو رونالدو، ونادي الاتحاد الذي ضم كريم بنزيما في يونيو.

راتب نيمار يشتري 22 سيارة بمصر خلال شهر

ووقع اللاعب نيمار دا سيلفا، عقد انتقاله إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية خلال عام 2023 الجاري.

وسيتقاضى نيمار مع الهلال السعودي ، 80 مليون يورو في الموسم الواحد، أي ما يعادل 2.7 مليار جنيه مصري تقريبًا.

ومن هنا بدأ الحديث عن قيمة راتب اللاعب نيمار، وما يمكن أن يشتريه ذلك الراتب في مصر، والذي يمكن حساب قيمته شهريا، ليصل إلى 6.6 مليون يورو، أي ما يعادل 220 مليون جنيه مصري.

راتب نيمار يشتري 22 سيارة بمصر خلال شهر

الجدير بالذكر أنه في حال تقاضي نيمار لذلك المبلغ حقيقة؛ فيمكنه شراء 22 سيارة مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023، والتي يصل سعرها في مصر إلى 9 ملايين و990 ألف جنيه.

مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023

- محرك مرسيدس مايباخ S 580 4Matic

مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023

تستمد مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي ، ينتج قوة 503 حصان، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات.