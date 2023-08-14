سيارات هجينة جديدة تقلل تكاليف التنقل| صور

السيارات الهجينة تعمل الآن علي توفير نفقات الوقود الأحفوري الذى يرتفع ثمنه باستمرار ولا يتوقف عن الزيادة ، والان تحتل السيارات الهجينة مكانة كبير بفضل إمكانيتاها المتطورة ، وتوفيرها لاستخدام الطاقات مدفوعة الثمن .

- يعرض موقع صدي البلد الإخباري مجموعة من السيارات الهجينة الجديدة التي تعمل علي توفير تكاليف التنقل :

1- تويوتا بريوس موديل 2023

سيارة تويوتا بريوس موديل 2023 هي من أول السيارات الهجينة التي ظهرة في سوق السيارات العالمي ، وتحتوي علي محرك 2000 سي سي ، ينتج قوة 194 حصان ، وبالتالي يمكنها قطع مسافة تصل الي 57 كم/ساعة .

تويوتا بريوس موديل 2023

تباع سيارة تويوتا بريوس موديل 2023 بسعر 28.545 ألف دولار أمريكي .

2- تويوتا هايلاندر موديل 2023

تويوتا هايلاندر موديل 2023 هي سيارة هجينة تتميز بمساحتها الواسعة ، وتمتلك محرك سعة 2500 سي سي ، ينتج قوة 243 حصان ، ويمكنها قطع مسافة 35 كم/ساعة .

تويوتا هايلاندر موديل 2023

يصل سعر سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 داخل سوق السيارات الي 38.015 ألف دولار أمريكي .

3- هوندا أكورد موديل 2023

دخلت هوندا أكورد موديل 2023 بـ جيلها الحادي عشر الي منظومة العمل الهجينة وحصلت علي محرك سعة 2000 سي سي ، وتنتج قوة تصل الي 204 حصان، ويعمل النظام الهجين بها بناء علي محركين ، ويمكنها قطع مسافة 46 كم/ساعة .

هوندا أكورد موديل 2023

هوندا أكورد موديل 2023 الهجين تباع بسعر 32.440 ألف دولار أمريكي .

4- هوندا CR-V موديل 2023

ظهرة سيارة هوندا CR-V موديل 2023 بنظام عملها الهجين الجديد ، وتعمل بقوة الدفع الرباعي ، وتنتج قوة 181 حصان، وتمكنت من قطع مسافة 40كم/ساعة .

هوندا CR-V موديل 2023

يبلغ سعر سيارة هوندا CR-V موديل 2023 في سوق السيارات الأمريكي 33350 ألف دولار أمريكي .

5- فورد مافريك موديل 2024

عملت فورد علي إحياء سيارة فورد مافريك في عام 2021 كشاحنة صغيرة وبالنسبة لطراز 2024، لم تتغير مافريك كثيراً، وهي تعمل بنظام الهجين ، وبها محرك سعة 2500 سي سي ينتج قوة 191 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وبالتالي يمكنها قطع مسافة 40 كم/ساعة بنظامها الهجين .

هوندا CR-V موديل 2023

سعر سيارة فورد مافريك موديل 2024 الهجين يصل الي 26495 ألف دولار أمريكي .