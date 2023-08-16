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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بي واي دي Ong L الـ SUV الجديدة بمصر.. صور

بي واي دي Ong L
بي واي دي Ong L الـ SUV الجديدة

كشفت شركة بي واي دي الصينية عن طرازها الجديد بي واي دي  Ong L الجديد ، وتنتمي  Ong L الي فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات ، وسيعلن رسيما عن السيارة الصينية الجديدة في معرض تشنجدو للسيارات خلال أواخر الشهري الجاري في الصين .

سيارة بي واي دي  Ong L الـ SUV الجديدة

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- أبعاد بي واي دي  Ong L

تتوافر سيارة بي واي دي  Ong L الـ SUV الجديدة بالأسواق بطوا 4840 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1560 مم، وقاعدة عجلات بطول 2930 مم، بالإضافة الي احتوائها علي نظام BYD's Cloud Chariot للتحكم في نظام الدفع الرباعي الكهربائي .

- مواصفات  Ong L الـ SUV

بي واي دي  Ong L الـ SUV الجديدة

تظهر سيارة بي واي دي  Ong L الـ SUV الجديدة بخطوط تصميم مميزة، و ومصابيح أمامية حادة، وبها شبكة أمامية مغلقة، وفتحات تبريد في القسم السفلي، وأبواب بدون إطار، ومقابض أبواب مخفية، وجناح خلفي على السطح، وأضواء مكابح مرتفعة، وشعار من حروف BYD في المنتصف.

- سعر بي واي دي  Ong L الجديدة

سيارة بي واي دي  Ong L الـ SUV الجديدة

سيتم طرح سيارة بي واي دي  Ong L الـ SUV الجديدة في الأسواق خلال الربع الأخير من عام 2023 الجاري، وستباع بسعر 27.600 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 850 ألف جنيه مصري تقريباً .

 

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