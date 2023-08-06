أوفربرايس على سيارة الشعب بى واى دى F3.. تفاصيل

شهد سوق السيارات المحلى خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق قلت ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبير نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

بي واي دي F3 موديل 2024

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2023 و 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصرى، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتى تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

ومن بين طرازات السيارات التى يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصرى ، تأتى السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، والتى تأتى من ضمن السيارات السيدان داخل السوق المحلى ويطلق عليها سيارة الشعب .

بي واي دي F3 موديل 2024

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، ما بين 10 الاف الى 30 الف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض التى تباع السيارة فيه .

بي واي دي F3 موديل 2024

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على نظام صوتي وترفهي، ومكيف للهواء، بالإضافة إلى مدخل AUX، وزجاج كهربائي التحكم بالناحية الامامية والخلفية، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة "باور"، ولوحة عدادات بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

وتضم السيارة بي واي دي F3موديل 2024 ، عدة تجهيزات ومنها فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية.

بي واي دي F3 موديل 2024

اما السعر الرسمى للسيارة بى واى دى F3 :

- مانيوال 2023 بسعر 420,000 جنيه.

- مانيوال 2024 بسعر 459,000 جنيه.

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023 بسعر 480,000 جنيه.

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2024 بسعر 510,000 جنيه.