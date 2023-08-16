كشف مجاني وهدايا| وكيل بي واي دي بمصر يعلن عن خدمات صيفية

أعلن وكيل بي واي دي في مصر عن البدء في الكشف المجاني علي تكييف سيارات بي واي دي بداخل مركز القطامية ، بالإضافة الي أن الوكيل يقوم بتوزيع الهدايا المجانية أيضا علي أصحاب السيارات .
سينتهي الكشف سيارات بي واي دي يوم 18 أغسطس ، وجاء العرض للكشف عن سيارات بي واي دي وعلي التكييف ، وذلك من أجل عمل تكييف سيارات بي واي دي علي افضل وجه .
من هنا يجب أن يقوم أصحاب سيارات بي واي دي بحجز موعد للكشف علي سيارتهم بداخل مركز خدمة القطامية ، ويتم عمل الصيانة لسيارات بي واي دي بداخل المركز من الساعة الـ 9 صباحا وحتي الساعة الـ 5 مساء .
- محرك بي واي دي F3 موديل 2024
تحصل سيارة بي واي دي موديل 2024 السيدان علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل خزان وقودها الي 50 لتر .
- أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 بمصر حالياً :
الفئة الأولي من سيارة بي واي دي مانيوال سعرها 459 ألف جنيه.
الفئة الثانية من سيارة بي واي دي أوتوماتيك سعرها 510 ألف جنيه.