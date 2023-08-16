كشف مجاني وهدايا| وكيل بي واي دي بمصر يعلن عن خدمات صيفية

أعلن وكيل بي واي دي في مصر عن البدء في الكشف المجاني علي تكييف سيارات بي واي دي بداخل مركز القطامية ، بالإضافة الي أن الوكيل يقوم بتوزيع الهدايا المجانية أيضا علي أصحاب السيارات .

وكيل بي واي دي بمصر يعلن عن خدمات صيفية

سينتهي الكشف سيارات بي واي دي يوم 18 أغسطس ، وجاء العرض للكشف عن سيارات بي واي دي وعلي التكييف ، وذلك من أجل عمل تكييف سيارات بي واي دي علي افضل وجه .



وكيل بي واي دي بمصر يعلن عن خدمات صيفية

من هنا يجب أن يقوم أصحاب سيارات بي واي دي بحجز موعد للكشف علي سيارتهم بداخل مركز خدمة القطامية ، ويتم عمل الصيانة لسيارات بي واي دي بداخل المركز من الساعة الـ 9 صباحا وحتي الساعة الـ 5 مساء .



- محرك بي واي دي F3 موديل 2024

بي واي دي F3 موديل 2024

تحصل سيارة بي واي دي موديل 2024 السيدان علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل خزان وقودها الي 50 لتر .





- أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 بمصر حالياً :

بي واي دي F3 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي مانيوال سعرها 459 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي أوتوماتيك سعرها 510 ألف جنيه.