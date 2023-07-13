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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين شيري أريزو 5 و بي واي دي F3.. أسعار ومواصفات

شيري أريزو 5 و بي
شيري أريزو 5 و بي واي دي F3

سوق السيارات المصري يتوافر به جميع فئات السيارات الجديدة ومنها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، وتقدم هذه الطرازات من قبل الصانع الصيني، وذلك بسبب شهرة طرازاته التي حصلت عليها من قبل المصريين بعد استخدامها.

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات سيارة شيري أريزو 5 و بي واي دي F3 موديل 2023، وتنتمي السيارتين الي فئة السيارات السيدان الصينية :

1- شيري اريزو 5 السيدان

 شيري اريزو 5 السيدان موديل 2023

تتسارع سيارة  شيري اريزو 5 السيدان الجديدة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج  شيري اريزو 5 موديل 2023 الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة وتنتج قوة 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

 شيري اريزو 5 السيدان موديل 2023

تباع سيارة  شيري اريزو 5 السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات :

-  الفئة الأول تباع بسعر 450 ألف جنيه.

- الثانية تباع بسعر 495 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة تباع بسعر 520 ألف جنيه .

2-  بي واي دي F3 الصينية

 بي واي دي F3 السيدان الصينية موديل 2023

تخرج سيارة  بي واي دي F3 موديل 2023 قوة 108 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعة بي واي دي F3 الصينية القصوى الي 180 كم/ساعة .

 بي واي دي F3 السيدان الصينية موديل 2023

تتوافر سيارة  بي واي دي F3 السيدان الصينية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ فئتين :

-  الفئة الأولي تباع بسعر 420 ألف جنيه .

- الفئة الثانية تباع بسعر 480 ألف جنيه .

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