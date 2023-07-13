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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مجموعة BMW تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في 2023

صدى البلد

سجلت مجموعة BMW مبيعات سيارات عالمية 626726 خلال الربع الثاني من عام 2023 ، بزيادة تزيد عن 11% عن العام الماضي.

إجمالي المبيعات في الربع الثاني من عام 2023 وحتى تاريخه:

علامة BMW التجارية 553369 سيارة (بزيادة 11٪) و 1,071,326 (بزيادة 5٪)

علامة ميني التجارية: 71816 (بزيادة 10٪) و 140357 (بانخفاض 0.2٪)

مجموعة BMW للسيارات: 626.726 (بزيادة 11٪) و 1.214.864 (بزيادة 5٪)

مجموعة BMW تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في 2023

يعتبر الشيء الأكثر أهمية هو أن الشركة ضاعفت مبيعاتها من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) بأكثر من الضعف إلى 88.289 سيارة (بزيادة 117 % على أساس سنوي) ، وهو رقم قياسي ربع سنوي جديد، كما تعد حصة السيارات الكهربائية بالكامل من الحجم الإجمالي هي الأعلى في تاريخ BMW ، حيث بلغت 14.1 % .

 

يبدو أن الشركة سعيدة للغاية بالنتائج التي تشير إلى "توفير المنتجات المناسبة في السوق في الوقت المناسب".

 

قال بيتر نوتا ، عضو مجلس إدارة BMW AG المسؤول عن العملاء والعلامات التجارية والمبيعات:

"يُظهر التطور القوي للمبيعات بشكل عام وخاصة بالنسبة لسياراتنا الكهربائية بالكامل أن لدينا المنتجات المناسبة في السوق في الوقت المناسب. 

 

ستواصل مجموعة BMW تعزيزها الناجح للتنقل الكهربائي بوتيرة عالية في النصف الثاني من العام، نحن نكسب العملاء في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة منتجاتنا الشابة والجذابة. 

 

نظرًا لعروضنا المتنوعة - بدءًا من محركات الاحتراق عالية الكفاءة إلى النماذج الكهربائية بالكامل - فإننا نلبي مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم بطريقة مثالية "

 

ومع ذلك ، في حالة المركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEV) ، تستمر المبيعات في الضعف وهي بالفعل أقل مرتين من مبيعات السيارات الكهربائية.

 

تجاوز إجمالي مبيعات السيارات القابلة لإعادة الشحن خُمس الحجم الإجمالي.

 

مبيعات سيارات BMW و Mini Global Plug-In - الربع الثاني من عام 2023

BEVs: 88.289 (بزيادة 117٪) و 14.1٪

PHEVs: 46693 (بانخفاض 14٪) و 7.5٪ حصة

إجمالي المكونات الإضافية: 134982 (بزيادة 42٪) و 21.5٪ حصة

BMW السيارات الكهربائية مينى MINI PHEV Mini Global

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