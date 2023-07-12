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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ600 ألف جنيه.. سعر شيري تيجو 3 الـSUV موديل 2023 | صور

شيري تيجو 3 الـ SUV
شيري تيجو 3 الـ SUV الصينية الجديدة

بعد زيادات أسعار السيارات الجديدة، تقاربت فئات وطرازات السيارات الجديدة من بعضها البعض في الأسعار ، وذلك بسبب نقص السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين من موديلات 2023 الجديدة، مما أدي الي ارتفاع أسعار السيارات وتقاربها نسبيا .

شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2023 الصينية 

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بالإضافة الي ذلك توافر العديد من الطرازات الجديدة داخل السوق المصري للسيارات موديل 2023 من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ومنها شيري تيجو 3 موديل 2023 الصينية .

- مواصفات شيري تيجو 3 الـ SUV

شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2023 الصينية 

يوجد داخل سيارة  شيري تيجو 3 الـ SUV العديد من التجهيزات التكنولوجية الحديثة منها، وسائد هوائية، و نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا ، وحساسات للاصطفاف، ومصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية وخلفية .

شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2023 الصينية 

كما تحتوي شيري تيجو 3 الصينية موديل 2023 علي العديد من الأنظمة المتطورة منها، نظام ترفيه، و زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك ، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وفتحة سقف، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس .

- محرك شيري تيجو 3 الصينية

شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2023 الصينية 

تصل سرعة سيارة  شيري تيجو 3 موديل 2023 الـ SUV القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي، ويوجد بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج  شيري تيجو 3 الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 125 حصان، وعزم دوران 160 نيوتن/متر.

- أسعار شيري تيجو 3 الـ SUV

شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2023 الصينية 

تتوافر سيارة شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2023 الصينية داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها يصل الي 600 ألف جنيه .

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