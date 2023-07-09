أرخص سيدان تطرحها شيري بالسوق المصري| صور

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الكثير من فئات السيارات المختلفة التي يقدمها الصانع الصيني ومنها، الكروس أوفر والسيدان، والهاتشباك موديل 2023، وذلك بسبب اهتمام وأقبال المواطنين علي الطرازات الصينية ، وذلك لما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

شيري أريزو 5 السيدان موديل 2023

يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان، وتتوافر بداخل السوق المحلي :

شيري أريزو 5 السيدان موديل 2023

- مواصفات شيري أريزو 5

تحتوي مقصورة سيارة شيري أريزو 5 السيدان الجديدة علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة منها، نظام TCS للتحكم في قوة الجر، ونظام ABS للفرامل المضاد للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا، ونظام التحكم في السيارة عند المنحدرات، ووسائد هوائية، ونظام التنبيه من السرعات الزائدة، وعجلات رياضية مقاس 16 بوصة، ومقاعد مصنعة من الجلد، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصه، ومفتاح ذكي لتشغيل و إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، وحساسات للاصطفاف، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث لتوصيل الهواتف الذكية ، وتكييف هواء أوتوماتيك، ومدخل aux، وUSB، و CD .

- محرك أريزو 5 السيدان

شيري أريزو 5 السيدان موديل 2023

تستهلك سيارة شيري أريزو 5 الصينية موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتستخدم أريزو 5 السيدان علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار أريزو 5 الجديدة

شيري أريزو 5 السيدان موديل 2023

تتاح سيارة أريزو 5 السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات الأولي سعرها 450 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 495 ألف جنيه، والفئة الثالثة تصل بسعر 520 ألف جنيه .