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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 45 ألف جنيه .. أسعار JMC بيك أب "نيو بوردينج" بعد الزيادة

السيارة JMC بيك أب
السيارة JMC بيك أب "نيو بوردينج"

شهدت السيارة JMC "نيو بوردينج" والتي تنتمي إلى طرازات الـ بيك أب، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة، حيث تراوحت تلك الزيادة بنسبة بلغت 40 الف و 45 الف جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة JMC بيك أب "نيو بوردينج" داخل السوق المصري بعد زيادات اغسطس 2023، إلى جانب استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

السيارة JMC بيك أب "نيو بوردينج" 

تضم السيارة JMC بيك أب "نيو بوردينج" عدد من التجهيزات منها، زجاج كهربائي التحكم، جنوط، نظام صوتي ترفيهي ومدخل aux و usb، بالاضافة إلى مكيف هواء، وعجلة قيادة باور، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2771 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 57 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات مع تقنية الدفع الخلفي.

السيارة JMC بيك أب "نيو بوردينج" 

ابعاد السيارة JMC بيك أب "نيو بوردينج"

 

  • ارتفاع السيارة الكلي 1645 مم.
  • الارتفاع عن الارض 185 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 5012 مم.
السيارة JMC بيك أب "نيو بوردينج" 

اسعار السيارة JMC بيك أب "نيو بوردينج" الرسمية الجديدة في السوق المصري 

 

شهدت الفئة الاولى زيادة سعرية بلغت 40 الف جنيه، ليصل سعرها إلى 464.900 ألف جنيه بدلاً من 424.900 ألف جنيه.

جاءت الفئة الثانية بزيادة إجمالية قدرها 45 الف جنيه، حيث بلغ سعر السيارة نحو 499.900 ألف جنيه بدلاً من 454.900 ألف جنيه.

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