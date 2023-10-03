أقوى 5 سيارات بيك أب في السوق السعودي .. صور

يضم السوق السعودي الكثير من السيارات المتنوعة، بين الخارقة، والرياضية المتعددة الاستخدام الـ كروس اوفر والـ SUV، بالاضافة إلى السيدان والهاتشباك، وفئة اخرى تنال اعجاب الكثير وهي الـ"بيك اب" صاحبة المهام القوية والتي تتمتع بافضلية السير على الطرق الوعرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اقوى 5 سيارات بيك اب في السوق السعودي موديل 2023

اقوى 5 سيارات بيك اب في السوق السعودي موديل 2023

1 - تويوتا لاند كروزر"شاص"

تتراوح اسعار السيارة بين 135,700 ريال و 182,850 ريال، حيث تضم محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، بقوة 228 حصان و 360 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال "دفع كلي"، وتسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.5 ثانية.

اقوى 5 سيارات بيك اب في السوق السعودي موديل 2023

2 - فورد رينجر رابتور

تقدم السيارة بسعر 266,800 ريال، وتأتي بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، بقوة 392 حصان، و583 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيك، مع امكانية التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كم/س خلال 6 ثواني.

اقوى 5 سيارات بيك اب في السوق السعودي موديل 2023

3 - شفروليه سلفرادو

يبلغ سعر السيارة نحو 212,704 ريال، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات، سعة 5300 سي سي، بقوة 355 حصان، و518 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي يعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات، وزمن للتسارع يبلغ 9 ثواني وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

اقوى 5 سيارات بيك اب في السوق السعودي موديل 2023

4 - جي ام سي سييرا

تقدم السيارة بمحرك 8 سليندر سعة 5300 سي سي، قادر على انتاج قوة اجمالية قدرها 355 حصان، و519 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 11.9 لتر لكل 100 كيلومتر، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 7.2 ثانية، بينما يبلغ سعر السيارة نحو 214,206 ريال.

اقوى 5 سيارات بيك اب في السوق السعودي موديل 2023

5 - فورد F150

يصل سعر السيارة فورد F150 إلى 298,885 ريال، وتضم الفئة PowerBoost Hybrid Super Crew Platinum محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، بقوة 430 حصان سعة 3500 سي سي، و773 نيوتن متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.6 ثانية.