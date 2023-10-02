5 سيارات دفع رباعي يابانية في السوق السعودي | صور

يحتوي السوق السعودي على مجموعة من السيارات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، ومنها إصدارات الدفع الرباعي والتي تكتسب شعبية كبيرة هناك، نسبة إلى قدراتها القوية في التعامل من الطرق الوعرة والتضاريس المختلفة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات دفع رباعي يابانية في السوق السعودي.

سيارات دفع رباعي يابانية

1 - تويوتا لاند كروزر

تقدم السيارة تويوتا لاند كروزر 2023 في السعودية بسعر يبدأ من 242.880 ريالا حتى 407.445 ريالا، حيث تنطلق عبر باقة من التجهيزات والفئات تتضمن محرك سداسي الأسطوانات سعة 3300 سي سي، بقوة 304 حصان، و700 نيوتن/متر، واخر سعة 3500 سي سي، بقوة 409 حصان، جميعهم يعتمد ناقل سرعات أوتوماتيكي مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

سيارات دفع رباعي يابانية

2 - انفينيتي QX80

تتراوح أسعار السيارة انفينيتي QX80 2023 بين 349,900 ريال و 393,350 ريالا، وتعتمد السيارة على محرك ثماني الأسطوانات 8 سلندر، سعة 5600 سي سي، بقوة 400 حصان، و560 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك، مع إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 7.3 ثانية.

سيارات دفع رباعي يابانية

3 - تويوتا برادو

تقدم السيارة بحزمة من التجهيزات منها محرك 4000 سي سي 6 سلندر، بتقنية الدفع الكلي، ينتج قوة اجمالية قدرها 271 حصان، و381 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية مدتها 9 ثوان.

سيارات دفع رباعي يابانية

4 - نيسان إكستيرا

يبلغ سعر السيارة نيسان إكستيرا نحو 167.399 ريال، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بتقنية الدفع الكلي، سعة 2500 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 165 حصان و241 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

سيارات دفع رباعي يابانية

5- هوندا CRV

يصل سعر السيارة هوندا CRV 2023 إلى 151.110 ريالات، وتستمد السيارة قوتها من محرك 2400 سي سي، بضخ قوة قدرها 184 حصانا، و244 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات CVTأوتوماتيكي.

ويمكن للسيارة الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر/س.