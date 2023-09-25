أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 أرخص نسخة تحمل موديل 2024 في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجيهزات، بالاضافة إلى طرح موديل 2023 بسعر 600 الف جنيه.

يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر .

تيجو 3 موديل 2024

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

دفع أمامي.

قوة اجمالية 125 حصان.

160 نيوتن متر من عزم الدوران.

السرعة القصوى تصل لـ 180 كم/س.

استهلاك الوقود 6.1 لتر لكل 100 كم.

زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

زجاج خلفي ملون.

تيجو 3 موديل 2024

فتحة سقف.

عجلة قيادة باور تضم نظام التحكم.

ريموت كنترول وقفل مركزي.

مرايات جانبية كهربائية.

شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة.

مكيف هواء.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا.

بلوتوث.

تيجو 3 موديل 2024

مدخل AUX و USB.

جنوط رياضية.

وسائد هوائية للحماية.

نظام ايموبليزر ضد السرقات.

نظام الثبات الالكتروني.

فرامل مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

تيجو 3 موديل 2024

سعر شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 665 الف جنيه.