أسعار شيري تيجو 8 برو العائلية موديل 2024 | صور

تواصل شركة السيارات الصينية "شيري" من تألقها في السوق المصري، بعد أن طرحت منذ وقت قريب موديلات 2024 لعدد من إصدارتها، والتي شملت السيارة تيجو 8 برو العائلية، والتي تقدم في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و225 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز مواصفات السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024 في مصر، وأسعارها الرسمية.

شيري تيجو 8 برو موديل 2024

الأبعاد الخارجية لـ شيري تيجو 8 برو موديل 2024

طول 4722 مم.

عرض 1860 مم.

ارتفاع 1745 مم.

قاعدة عجلات 2710 مم.

خزان وقود سعة 51 لتر.

عدد 7 مقاعد.

شيري تيجو 8 برو موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024

تضم شيري تيجو 8 برو موديل 2024 محرك 4 سلندر، بقوة 197 حصان، وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG، يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 8 برو موديل 2024

وتتمتع السيارة بعددمن التجهيزات تتضمن، فتحة سقف بانوراما، مثبت سرعة، خاصية التشغيل والايقاف بدون مفتاح، وكذلك للدخول والخروج، وشاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، ومقودحركة متعدد الوظائف، وكاميرا 360 درجة، وحزمة من تقنيات الحماية والتحكم.

شيري تيجو 8 برو موديل 2024

سعر شيري تيجو 8 برو موديل 2024 الرسمي في مصر