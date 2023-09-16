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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيري تيجو 8 برو العائلية موديل 2024 | صور

شيري تيجو 8 برو موديل
شيري تيجو 8 برو موديل 2024

تواصل شركة السيارات الصينية "شيري" من تألقها في السوق المصري، بعد أن طرحت منذ وقت قريب موديلات 2024 لعدد من إصدارتها، والتي شملت السيارة تيجو 8 برو العائلية، والتي تقدم في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و225 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز مواصفات السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024 في مصر، وأسعارها الرسمية.

شيري تيجو 8 برو موديل 2024 

الأبعاد الخارجية لـ شيري تيجو 8 برو موديل 2024

 

  • طول 4722 مم.
  • عرض 1860 مم.
  • ارتفاع 1745 مم.
  • قاعدة عجلات 2710 مم.
  • خزان وقود سعة 51 لتر.
  • عدد 7 مقاعد.
شيري تيجو 8 برو موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2024

تضم شيري تيجو 8 برو موديل 2024 محرك 4 سلندر، بقوة 197 حصان، وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG، يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 8 برو موديل 2024 

وتتمتع السيارة بعددمن التجهيزات تتضمن، فتحة سقف بانوراما، مثبت سرعة، خاصية التشغيل والايقاف بدون مفتاح، وكذلك للدخول والخروج، وشاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، ومقودحركة متعدد الوظائف، وكاميرا 360 درجة، وحزمة من تقنيات الحماية والتحكم.

شيري تيجو 8 برو موديل 2024 

سعر شيري تيجو 8 برو موديل 2024 الرسمي في مصر 

 

  • الفئة الاولى COMFORT شيري تيجو 8 برو موديل 2024 بسعر مليون و225 ألف جنيه.
  • الفئة الثانية AT LUXURY شيري تيجو 8 برو موديل 2024 بسعر مليون و300 ألف جنيه.
  • الفئة الثالثة FLAGSHIP شيري تيجو 8 برو موديل 2024 بسعر مليون و375 ألف جنيه.
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