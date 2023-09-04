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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح موديل 2024 من شيري أريزو 5 .. اعرف بكام

شيري أريزو 5 موديل
شيري أريزو 5 موديل 2024

أعلن الوكيل المحل، لعلامة شيري عن طرح سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024 والتي يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية، ضمن فئة السيارات السيدان العائلية.

شيري أريزو 5 موديل 2024

وتستمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان” وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

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يبلغ متوسط استهلاك السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

شيري أريزو 5 موديل 2024

وتظهر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 ، بمصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى .

شيري أريزو 5 موديل 2024

أما المقصورة الداخلية للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2024، فتاتى بشاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي ، وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى .

وتضم شيري أريزو 5 موديل 2024 ، ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها 2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX .

شيري أريزو 5 موديل 2024

اما عن أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024، فجاءت كالتالي:

- الفئة M/T بسعر 485 الف جنيه .

- الفئة A/T بسعر 530 الف جنيه .

- الفئة A/T HIGH LINE بسعر 555 ألف جنيه .

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