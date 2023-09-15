سعر لن يعوض .. شيري الكهربائية "EQ7" الجديدة

كشفت شركة شيري عن النسخة EQ7 الكهربائية داخل السوق الصيني، وتعد هذه السيارة هي الاصدار المطور من EQ5، حيث تقدم بالعديد من التقنيات المتطورة والعصرية، مع اطلالة الـ SUV الشهيرة، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

تأتي السيارة شيري EQ7 عبر 6 فئات من التجهيزات، وتقدم السيارة مقدمة حادة المظهر ومدببة، حيث دعمت بمصابيح تتسم بالشراسة والنحافة ايضا، مع جنوط رياضية، وابعاد خارجية بلغت 4.675 مم للطول الكلي، و1.910 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.660 مم.

شيري EQ7 الكهربائية

وترتكز السيارة شيري EQ7 على قاعدة عجلات طولها 2.830 مم، بينما تضم داخليًا شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، مع لوحة عدادات LCD، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع خاصية تشغيل وايقاف السيارة بدون مفتاح، وخاصية تبريد وتدفئة مقعد السائق.

شيري EQ7 الكهربائية

وتضم السيارة اضاءة داخلية محيطة، ومساحات تخزين، ونظام صوتي ترفيهي، وتأتي السيارة بقوة 181 حصان، و 225 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع بطارية ليثيوم سعة 53.8 كيلووات/الساعة، بالاضافة إلى محرك اخر يتمكن من انتاج 208 حصان، و285 نيوتن/متر من عزم الدوران.

شيري EQ7 الكهربائية

ويعتمد هذا المحرك على بطارية 67 كيلووات/الساعة، ويتراوح مدى السير للنسخة شيري EQ7 الكهربائية بين 412 و512 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية لهذه النسخة، فيمكن أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في قترة زمنية تستغرق 8 ثواني.

شيري EQ7 الكهربائية

اسعار السيارة شيري EQ7 الكهربائية

تقدم السيارة EQ7 في السوق الصيني بسعر يتراوح بين 19.700 دولار و22.400 دولار امريكي، اي يعادله بالعملة المصرية نحو 609 الف و692 الف جنيه، دون مصاريف الجمارك وشحنها داخل البلاد.