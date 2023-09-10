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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وفر 25 ألف جنيه .. اشتري "اريزو 5" الجديدة في مصر

شيري اريزو 5
شيري اريزو 5

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الصينية شيري الكثير من الطرازات المتنوعة في مصر، ومنها النسخة اريزو 5 الشهيرة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتطرح هذه السيارة محليًا عبر موديلات 2023 بالاضافة إلى موديلات 2024 الجديدة، حيث يبلغ مقدار الفرق بينهما نحو 25 الف جنيه وفقًا للاسعار الرسمية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة باسعار جميع فئات شيري اريزو 5 في مصر لموديلات 2023 و 2024، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

 

تحتوي شيري اريزو 5 على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصان، وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن/متر، وناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، بالاضافة إلى ناقل حركة اخر أوتوماتيكي الاداء للفئة الثانية والثالثة كاملة التجهيزات.

شيري اريزو 5 

وتأتي السيارة بنظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وفرامل مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ووسائد هوائية أمامية للحماية.

شيري اريزو 5 

وتضم السيارة شيري اريزو 5 تجهيزات اخرى تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم خاصية التحكم الصوتي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للمتابعة، وجنوط رياضية.

شيري اريزو 5 

الاسعار الرسمية للسيارة شيري اريزو 5 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى مانيوال موديل 2023 بسعر 460,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 505,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 530,000 جنيه.

شيري اريزو 5 

الفئة الاولى مانيوال موديل 2024 بسعر 485,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 530,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 555,000 جنيه.

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