مجمعة محلياً .. سعر شيري 8 تيجو 2024 الـ SUV | صور

أعلن وكيل شيري في مصر عن سيارته المجمعة محليا الجديدة وهي شيري 8 تيجو 2024 ، وتنتمي شيري 8 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وجاءت تلك السيارة بهدف خفض أسعار السيارات الجديدة ، مع البدء في تجميع أجزاءها داخل السوق المصري للسيارات .

سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

وتنطلق سيارة شيري 8 موديل 2024 الـ SUV الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المتطورة وبمواصفات أمان قياسية ، تهدف الي حماية الركاب ، وتتسع شيري 8 الي 7 أفراد ، ومنها ما يتسع لـ 5 أفراد فقط .

سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات شيري 8 تيجو 2024 الـ SUV الصينية :

- أبعاد شيري 8 تيجو

سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 بسوق السيارات المصري

تأتي سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4700 مم، وعرض 1868 مم، وارتفاع 1746 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الي 2710 مم.

- محرك شيري 8 تيجو الصينية

مقصورة سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تحصل سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 الرياضية علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وعزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DCT مكون من 7 سرعات .

- أسعار شيري 8 تيجو الـ SUV

الفئة الأولي من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 5 أفراد موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر 960 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 5 أفراد موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 7 أفراد موديل 2024 الـ SUV سعرها يصل الي 980 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 7 أفراد موديل 2024 الـ SUV سعرها يصل الي مليون و 40 ألف جنيه .