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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مجمعة محلياً .. سعر شيري 8 تيجو 2024 الـ SUV | صور

شيري 8 تيجو موديل
شيري 8 تيجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

أعلن وكيل شيري في مصر عن سيارته المجمعة محليا الجديدة وهي شيري 8 تيجو 2024 ، وتنتمي  شيري 8 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وجاءت تلك السيارة بهدف خفض أسعار السيارات الجديدة ، مع البدء في تجميع أجزاءها داخل السوق المصري للسيارات .

سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

شيري iCar 03 الكهربائية الـ SUV بـ 633 ألف جنيه

أسعار سيارات شيري في السوق المصري .. تبدأ من 450 ألف جنيه

وتنطلق سيارة  شيري 8 موديل 2024 الـ SUV الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المتطورة وبمواصفات أمان قياسية ، تهدف الي حماية الركاب ، وتتسع شيري 8 الي 7 أفراد ، ومنها ما يتسع لـ 5 أفراد فقط .

سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات شيري 8 تيجو 2024 الـ SUV الصينية :

- أبعاد شيري 8 تيجو

سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 بسوق السيارات المصري

تأتي سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4700 مم، وعرض 1868 مم، وارتفاع 1746 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الي 2710 مم.

- محرك شيري 8 تيجو الصينية

مقصورة سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري

تحصل سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 الرياضية علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وعزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DCT  مكون من 7 سرعات .

- أسعار شيري 8 تيجو الـ SUV

الفئة الأولي من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 5 أفراد موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر 960 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 5 أفراد موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 7 أفراد موديل 2024 الـ SUV سعرها يصل الي 980 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 7 أفراد موديل 2024 الـ SUV سعرها يصل الي مليون و 40 ألف جنيه .

 

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