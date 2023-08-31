مجمعة محلياً .. سعر شيري 8 تيجو 2024 الـ SUV | صور

أعلن وكيل شيري في مصر عن سيارته المجمعة محليا الجديدة وهي شيري 8 تيجو 2024 ، وتنتمي شيري 8 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.
وجاءت تلك السيارة بهدف خفض أسعار السيارات الجديدة ، مع البدء في تجميع أجزاءها داخل السوق المصري للسيارات .
وتنطلق سيارة شيري 8 موديل 2024 الـ SUV الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المتطورة وبمواصفات أمان قياسية ، تهدف الي حماية الركاب ، وتتسع شيري 8 الي 7 أفراد ، ومنها ما يتسع لـ 5 أفراد فقط .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات شيري 8 تيجو 2024 الـ SUV الصينية :
- أبعاد شيري 8 تيجو
تأتي سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4700 مم، وعرض 1868 مم، وارتفاع 1746 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الي 2710 مم.
- محرك شيري 8 تيجو الصينية
تحصل سيارة شيري 8 تيجو موديل 2024 الرياضية علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وعزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DCT مكون من 7 سرعات .
- أسعار شيري 8 تيجو الـ SUV
الفئة الأولي من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 5 أفراد موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر 960 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 5 أفراد موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر مليون و 20 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 7 أفراد موديل 2024 الـ SUV سعرها يصل الي 980 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة شيري 8 تيجو التي تحمل 7 أفراد موديل 2024 الـ SUV سعرها يصل الي مليون و 40 ألف جنيه .