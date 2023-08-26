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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 194 حصانا.. شيري تكشف عن «تانسو 06» الجديدة كليًا وسعرها الرسمي

احدث اصدارات شيري
احدث اصدارات شيري الرياضية

كشفت شركة شيري الصينية عن احدث سياراتها، وهي النسخة الرياضية من فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، والتي تحمل اللقب "تانسو 06"، وتظهر هذه النسخة باطلالة خارجية عملاقة، مع الكثير من اللمسات العصرية والتجهيزات القوية.

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 احدث اصدارات شيري الرياضية 

القدرات الفنية للسيارة شيري تانسو 06

 

يمكن لسيارة شيري الجديدة أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8 ثواني، حيث تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، يستطيع انتاج 194 حصان، و290 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتعمل السيارة عبر تقنية الدفع الثنائي والرباعي للعجلات، بينما تستمد قدرات الحركة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الاداء DCT.

 احدث اصدارات شيري الرياضية 

تجهيزات السيارة تانسو 06 الجديدة من شيري 

 

تحتوي السيارة على شاشة للعدادات LCD يبلغ قياسها 10.25 بوصة، بالاضافة إلى شاشة في منتصف قمرة القيادة تعمل باللمس بقياس 13.2 بوصة، مع فتحات تكييف متعددة المناطق، وعجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام صوتي ترفيهي مميز، وفرامل يد كهربائية، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

 احدث اصدارات شيري الرياضية 

الابعاد الخارجية للسيارة 

 

  • قاعدة العجلات 2.672 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4.538 مم.
  • العرض الكلي 1.898 مم.
  • ارتفاع السيارة 1.680 مم.
 احدث اصدارات شيري الرياضية 

سعر احدث اصدارات شيري الرياضية 

 

ومن المفترض أن يتم طرح هذه السيارة بالاسواق العالمية باسمJaecoo J7، مع قيمة سعرية تتراوح بين 16 الفا و19 الف دولار امريكي. احدث اصدارات شيري الرياضية 

 احدث اصدارات شيري الرياضية 
شيري SUV تانسو 06 شيري تانسو 06 سيارة شيري تانسو 06 Jaecoo J7

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