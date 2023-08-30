مواصفات شيري تيجو 8 الجديدة.. تعرف عليها

أطلقت شيري سيارتها الجديدة " تيجو 8" والتي تم تجميعها في مصر بتكنولوجيا متقدمة وأعلى مستوى من الأمان والتصميم.

تم تصميم السيارة لتناسب احتياجات العائلات الكبيرة، حيث يتوفر منها سيارات ذات 5 مقاعد و7 مقاعد.

ويتميز تصميمها بإمكانات فريدة ومساحة واسعة بأبعاد طول كلي 4,700 مم وبعرض يبلغ 1,860، وارتفاع 1,746 مم وقاعدة العجلات 2,710 (مم) أما السعة التخزينية لصندوق الأمتعة فتبلغ 889-1930 في السيارة الـ 5 راكب و193-1930 في السيارة الـ 7 راكب.

تأتي شيري تيجو 8 بسعة لترية 1.5L Turbo وأقصى قوة حصانية 145/ 5,500 (HP/ RPM) وأقصى عزم 210/ 1750 -4,000 (NM/ RPM) وبناقل الحركة 6 Speed DCT Wet.

وتتمتع السيارة بنظام التوجيه الإلكتروني والنظامي التعليق الأمامي والخلفي، كما تشمل مرايات كهربائية الطي والضبط بإشارات جانبية، وجنوط سبور مقاس "18، إلى جانب شبكة أمامية كروم لامعة -3D، وحلية كروم جانبية، وحامل سقف.

يوجد بالسيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية، وستائر هوائية جانبية، كما تتميز بمكابح يد إلكترونية، ومكابح مضادة للانغلاق ويتم توزيع قوتها إلكترونياً.

وتوفر أيضاً نظام مساعدة الفرامل، ونظام الاتزان الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر، ونظام فرامل مساعد في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات وآخر عند المنحدرات.