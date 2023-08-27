أسعار سيارات شيري في السوق المصري .. تبدأ من 450 ألف جنيه

تقدم شركة شيري الصينية الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان التي تتضمن النسخة الشهيرة اريزو 5، أو من فئة السيارات الرياضية والتي تضم عائلة تيجو المعروفة، والتي تبدأ من النسخة تيجو 3.

يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز مواصفات سيارات شيري المطروحة في السوق المصري.

اسعار سيارات شيري في مصر

1 – شيري اريزو 5

تقدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر يبدأ من 450 الف جنيه للفئة الاولى "مانيوال"، أما الفئة الثانية والثالثة فيبلغ سعرهم نحو 495 الف و520 الف جنيه، وتأتي هذه الفئات بناقل سرعات اوتوماتيك مع محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 114 حصان، و141 نيوتن/متر، وباقة من التجهيزات منها شاشة عرض الوسائط، وكاميرا وحساسات ركن، وفتحة سقف كهربائية.

اسعار سيارات شيري في مصر

2 – شيري تيجو 3

تعد شيري تيجو 3 من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، وتنطلق هذه السيارة بسعر رسمي يبدأ من 600 الف جنيه لموديل 2023، وزيادة قدرها 25 الف جنيه لموديل 2024، وتعمل السيارة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل سرعات CVT بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

اسعار سيارات شيري في مصر

3 – شيري تيجو 7

تستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر تيربو، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 145 حصان، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة، وبقيمة سعرية رسمية تتراوح بين 720 الف و780 الف جنيه.

اسعار سيارات شيري في مصر

4 – شيري تيجو 7 برو

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بين 950 الف ومليون و20 الف جنيه، وتعمل السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 154 حصان، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، دفع أمامي.

اسعار سيارات شيري في مصر

5 – شيري تيجو 8 برو

تقدر القيمة السعرية للسيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 بـ مليون و135 الف جنيه، وتعمل السيارة بمحرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من انتاج 197 حصانا و290 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية طراز DSG من 7 نقلات.