شيري iCar 03 الكهربائية الـ SUV بـ 633 ألف جنيه

أعلنت شركة شيري الصينية عن طرازها الكهربائي الجديد الذي يطلق عليه اسم شيري iCar 03 ، وتنتمي السيارة الكهربائية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وذلك الكشف تم في معرض تشنجدو للسيارات لعام 2023 .

شيري iCar 03 الكهربائية داخل سوق السيارات

- محرك iCar 03 الكهربائية

شيري iCar 03 الكهربائية داخل سوق السيارات

تحتوي سيارة شيري iCar 03 الكهربائية الصينية الجديدة علي محرك كهربائي ينتج قوة 135كيلووات/ساعة، وبها بطارية من نوع LFP ، ويمكن لسيارة iCar 03 أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 500 كم/ساعة، وتحتوي السيارة علي ألواح شمسية مدمجة لتزويد السيارة بطاقة كهربائية للسير .

- أبعاد شيري iCar 03 الكهربائية

شيري iCar 03 الكهربائية داخل سوق السيارات

تأتي سيارة شيري iCar 03 الكهربائية داخل سوق السيارات بطول 4406 مم، وعرض 1910 مم، وارتفاع 1715 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الي 2715 مم، .

- مواصفات شيري الكهربائية الجديدة

مقصورة شيري iCar 03 الكهربائية داخل سوق السيارات

تمتلك سيارة شيري iCar 03 الكهربائية العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة والمتطورة منها، شاشة تحكم مركزية كبيرة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات جلدية، ولوحة عدادات LCD مستطيلة، وتكييف بتحكم مركزي.

- سعر شيري iCar 03 الكهربائية

ستتوافر سيارة شيري الصينية الكهربائي الجديدة iCar 03 في الصين بسعر يصل الي 150 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 633 ألف جنيه مصري تقريباً.

شيري iCar 03 الكهربائية داخل سوق السيارات

جدير بالذكر أن iCar هي العلامة التجارية الجديدة لمركبات الطاقة النظيفة التي أطلقتها شيري في وقت سابق من هذا العام، تعد هذه السيارة هي الجيل الأول للعلامة التجارية.