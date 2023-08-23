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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 برو 2023 بمصر| صور

شيري تيجو 8 برو فئة
شيري تيجو 8 برو فئة السيارات الـ SUV الرياضية

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات جميع إصدارات الصانع الصيني للسيارات الجديدة والمتطورة ، والتي تحتوي على العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة.

 وتتوافر جميع السيارات الصينية داخل سوق السيارات المصري من أجل إتاحتها أمام المصريين واختيار السيارة الأمثل لاحتياجاتهم ، ودائما ما يفضل المصريين اقتناء السيارات الكبيرة ذات المساحات الواسعة مثل سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 .

شيري تيجو 8 برو موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة شيري تيجو 8 برو 2023، التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية التي تحتوي علي 7 مقاعد للركاب :

شيري تيجو 8 برو موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية

- محرك شيري تيجو 8 برو الـ SUV

تستخدم سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 الرياضية متعددة الاستخدامات ناقل حركة من فئة DSG أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج شيري تيجو 8 برو الـ SUV عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر، وقوة 197 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 51 لتر .

- وسائل الأمان بـ شيري تيجو 8 برو

شيري تيجو 8 برو موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية

تحتوي سيارة شيري تيجو 8 برو الصينية الحديثة علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، و حساسات
لركن السيارة، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .

- سعر شيري تيجو 8 برو الجديدة

مقصورة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية

تتوافر سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية داخل سوق السيارات بسعر رسمي مليون و 135 ألف جنيه .

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